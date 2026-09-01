¿Cuándo debuta Santiago Giménez con el Porto de Portugal?

Santiago Giménez El Milan decidió colocar en la parte de transferibles a Santi Giménez. (Mexsport)

Santiago Giménez ya es parte del Porto de Portugal, el mexicano ya está con el equipo y comenzó a entrenar para hacer su debut en la Liga de ese país y pronto tendrá acción en la cancha.

¿Por qué Santiago Giménez ficha por el Porto?

Porto busca en Santiago Giménez su nuevo gran goleador en Portugal, por lo que decidió apostar por el mexicano a pesar de tener 12 meses de sequía con su antiguo equipo, el Milan de Italia.

De esta forma, Santiago Giménez tiene una nueva oportunidad para regresar al gol, el cual no fue parte de su paso por el país de la bota y espera renacer su carrera en esta nueva aventura.

Durante su paso en la Serie A, Giménez tuvo una temporada de pesadilla, además, tuvo diversas lesiones las cuales lo tuvieron en un bajo nivel durante meses.

Debido a su bajo rendimiento, el Milan decidió colocar en la parte de transferibles a Santi Giménez, por lo que el Porto levantó la mano y completó su fichaje para la nueva temporada.

El cuadro de Portugal confía en que el mexicano recupere su mejor versión, además, que se transforme en el líder de goleo de equipo y de la liga de Portugal.

Porto es el actual campeón de la Primeira Liga, además, jugarán en la Champions League, por lo que Santiago Giménez continuará en el mayor nivel de Europa.

¿Cuándo debutará Santiago Giménez con el Porto?

Apenas inició la campaña y el Porto lleva cuatro victorias, por lo que Santi Giménez no tendrá tanta presión por llegar al mejor nivel.

La temporada pasada, el Porto confió en Samu Aghehowa con 13 tantos en todas las competencias, pero no fue suficiente para que lo mantengan como el delantero 1 de la liga de Portugal.

Así, Santiago Giménez tendrá pronto su debut, pero antes, deberá adaptarse al ritmo de juego del equipo y podría entrar a la cancha el 8 de septiembre en la Champions League, aunque luce poco probable.

El 12 de septiembre jugarán ante Casa Pia, por lo que es probable que ahí sea el debut de Santiago Giménez con el Porto de Portugal, en esta nueva aventura que tendrá el mexicano.