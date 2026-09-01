Cruz Azul: ¿Qué pasa con el nuevo estadio de La Máquina y por qué no se ha construido?

Cruz Azul Se sabe de diversas locaciones que buscó la institución, desde el Estado de México hasta la Ciudad Deportiva. (Mexsport)

Cruz Azul continúa en la búsqueda de un nuevo hogar, por lo que esperan encontrar un lugar adecuado para dar comodidad a su afición y enaltecer la grandeza del equipo en cada partido.

¿Qué pasa con el nuevo estadio de Cruz Azul y cuándo lo construirán?

Se sabe de diversas locaciones que buscó la institución, desde el Estado de México hasta la Ciudad Deportiva, pero ninguna ha sido confirmada y continúan en la búsqueda de un lugar apto para la construcción del estadio.

Ante esta situación el ingeniero Víctor Velázquez dio a conocer que próximamente habrá noticias sobre el nuevo estadio, por lo que pronto podrían revelar la locación y el plan para poder construir el inmueble.

“Seguimos trabajando para ya próximamente tener el estadio, es uno de nuestros proyectos que tenemos en la institución sobre todo prioritarios, no ha sido fácil sobre todo por los terrenos, pero que siempre a donde vamos nos preguntan, efectivamente ya tenemos varias opciones solamente faltan irlas concretando”, destacó en la presentación del proyecto “Nación Azul”.

Además, para Cruz Azul, la prioridad aparte del título es dar un nuevo hogar a la afición, ya que una institución con su historia debería tener su propio inmueble, sin embargo, no hay fecha para la construcción.

“Créanme a mí en lo personal soy los que más, pues, tengo esa prioridad porque quiero dejar en Cruz Azul de dejarles un estadio a la afición, a la institución y es algo que sí me quita el sueño”, explicó.

Cruz Azul buscaba un terreno en el sur de la CDMX para construir su estadio

El diario Récord afirmó que la directiva de Cruz Azul ya había encontrado un lugar para el nuevo estadio, el cual estaba ubicado al sur de la Ciudad de México, pero hubo más de un propietario y las negociaciones se cayeron.

Es por esta razón que ahora, la directiva de Cruz Azul busca un nuevo hogar, por lo que ahora, según la publicación, estarán buscando nuevamente en el Estado de México.

Cruz Azul premiará a sus fans más leales, ¿cómo lo hará?

Por otra parte, Cruz Azul tiene un proyecto para reconocer la lealtad de sus fans, ya que son la parte más importante del equipo.

Este proyecto busca que el club reconozca la lealtad de sus jugadores, además de darles nuevas experiencias. Por medio de redes sociales, la Máquina invitó a sus aficionados a registrarse en la página de https://nacionazul.cfcruzazul.com/, en la primera fase de este proyecto.

Al hacerlo, los seguidores entonces recibirán un certificado con un número de afiliación, el cual, será para toda la vida.

La membresía de Cruz Azul en un futuro tendrá beneficios exclusivos, como experiencias en entrenamientos y viajes, así como experiencias para la afición en otras ciudades, algo que dará el equipo a sus fans más leales.