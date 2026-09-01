Colton Herta sustituirá Sergio Pérez en la práctica 1 del GP de Italia

Cambios en Cadillac. Cadillac modificará su alineación en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia con Herta que ocupará el asiento de ‘Checo’ Pérez. (Foto especia)

El estadounidense Colton Herta tomará el asiento de Sergio Pérez, el MAC-26, en la primera práctica del Gran Premio de Italia que se correrá este fin de semana. Es la décima tercera cita de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El estadounidense cumplirá con su tercera, de cuatro, prácticas en Fórmula 1 en 2026, en la siguiente sustituirá a Valtteri Bottas, se espera que sea en el último fin de semana del año, en el GP de Abu Dhabi.

En tanto, Herta actual competidor de la Fórmula 2, ocupará el asiento del mexicano para cumplir con el reglamento de la Fórmula 1 que exige a cada escudería ceder dos sesiones de entrenamientos a jóvenes pilotos a lo largo de la temporada por cada uno de sus coches.

“Esta es una excelente oportunidad para experimentar diferentes aspectos del MAC-26. Habiendo conducido en pistas de alta carga aerodinámica en Barcelona y Budapest, el desafío será muy diferente en Monza”, dijo Herta en un comunicado de prensa emitido por Cadillac.

Monza será un circuito donde Herta deberá exhibir la mayor velocidad posible dado que se trata de una de las pistas más veloces del calendario, con el promedio de velocidad más alto de toda la temporada y con apenas algunos toques en el freno.

“Con el auto configurado para una baja resistencia aerodinámica, se moverá más, lo que pondrá un mayor énfasis en la precisión en los puntos de frenado y en pasar por el ojo de la aguja a través de los bordillos en las chicanes. Estoy muy emocionado de poder contribuir al fin de semana de carrera y al desarrollo posterior del equipo en uno de los circuitos más icónicos del deporte motor”.

Marcin Budkowski, director del equipo, valoró la aportación del joven estadounidense para el trabajo del equipo en un trazado tan exigente: “También espero con ansias la sesión de FP1 de Colton y obtener su perspectiva sobre el desafío único de Monza”.

Tras la sesión inicial del viernes, Sergio Pérez retomará el volante para continuar con la actividad del Gran Premio. El mexicano acumula un historial destacado en Monza con 14 participaciones en F1, logrando puntos en 12 de ellas, destacando sus segundos lugares obtenidos en 2012 con Sauber y en 2023 con Red Bull.