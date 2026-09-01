Scott O’Neil da a conocer el cierre de lo que describió como ‘LIV 1.0’

El final de una era en LIV Golf. El director ejecutivo de LIV Golf Scott O'Neil dijo, "me siento increíblemente orgulloso de lo que construimos juntos y profundamente agradecido con las personas que lo hicieron posible", sobre el final de un gran capítulo de la liga saudí de golf. (Foto especial)

Scott O’Neil, director ejecutivo de LIV Golf, marcó el cierre de lo que describió como “LIV 1.0” mediante una extensa publicación en LinkedIn en la que expresó su gratitud hacia los fundadores, patrocinadores y atletas de la liga, mientras, según informes, la organización se prepara para solicitar protección por bancarrota la próxima semana.

“Eso es lo que más recordaré de LIV 1.0”, escribió O’Neil. “Ahora, a medida que avanzamos hacia LIV 2.0, la organización tendrá un aspecto diferente. El cambio nunca es fácil, sobre todo cuando implica a personas a las que respetas y aprecias. Pero el hecho de que un capítulo llegue a su fin no borra lo que se escribió en él. Todo lo que venga después se cimentará sobre la base que creó este extraordinario grupo de personas”.

Gratitud ante todo a las bases

O’Neil, quien recientemente habló sobre las negociaciones contractuales con Bryson DeChambeau, destacó a varias figuras clave por sus contribuciones a la creación de este circuito de golf disidente, entre ellas el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y su gobernador, Yasir Al-Rumayyan. Esto sucede al mismo tiempo que Scottie Scheffler vio cómo se reducían inmediatamente en 4,2 millones de dólares sus cuantiosas ganancias por ganar la FedEx Cup.

“Quiero expresar mi gratitud a las personas y socios que ayudaron a hacer posible LIV 1.0 desde el principio”, escribió O’Neil.

“Nuestros colegas del Fondo de Inversión Pública (PIF) —y Su Excelencia Yasir Al Rumayyan en particular— tuvieron la convicción de invertir en una visión para el golf a nivel mundial y permitieron a este equipo construir algo desde cero”.

También reconoció a las figuras fundadoras Greg Norman, Jed Moore, Gary Davidson y Richard Marsh, así como a los socios de la liga en 54, por ayudar a convertir esa visión en realidad.

“Me siento increíblemente orgulloso de lo que construimos juntos y profundamente agradecido con las personas que lo hicieron posible”, escribió O’Neil, concluyendo con una cita de Isaac Newton: “Si he logrado ver más lejos, ha sido porque me he subido a hombros de gigantes”.

Solicitarán protección por banca rota

El *Financial Times* informó que la liga podría solicitar protección por bancarrota la semana del 7 de septiembre, posiblemente a través del tribunal federal de distrito de Nueva Jersey.

El PIF, que inyectó más de 5.000 millones de dólares en LIV desde su debut en 2022, anunció a principios de este año que dejaría de financiarla tras la conclusión de la temporada 2026; se dice que solo está dispuesto a ofrecer un préstamo por bancarrota inferior a 100 millones de dólares, sin compromiso de respaldo adicional.

Pendientes adeudos a jugadores

La presión financiera ya ha tenido graves repercusiones para la plantilla actual de LIV. Recientemente, la liga presentó propuestas de acuerdo a los jugadores a quienes se les adeuda una compensación garantizada más allá de 2026; se comenta que dichas propuestas representan una fracción mínima del valor original de los contratos.

La semana pasada, LIV también despidió a la mayor parte de su personal mientras continuaba las negociaciones sobre un acuerdo de financiación con la división de crédito de la firma de capital privado BC Partners.

Esta última ha surgido como posible inversor principal para una versión reducida, denominada “LIV 2.0”, que contaría con unos 10 eventos —celebrados principalmente fuera de Estados Unidos— y bolsas de premios sustancialmente menores. Se dice que BC Partners espera obtener claridad sobre el esquema de compensación de jugadores y las condiciones de la bancarrota de LIV antes de formalizar su compromiso de inversión.

A pesar de la inestabilidad financiera, los índices de audiencia televisiva de LIV mostraron un crecimiento marginal en su última temporada bajo el formato actual.

Según el *Sports Business Journal*, LIV Golf atrajo una media de 386.000 espectadores a lo largo de las 14 rondas emitidas por Fox esta temporada, lo que supone un aumento del 12 % respecto al año anterior; la final de Indianápolis alcanzó un máximo histórico para la serie con 702.000 espectadores.

Sin embargo, estas cifras quedaron muy por debajo de la audiencia media de 2,5 millones de espectadores que registró el PGA Tour en CBS y NBC durante el mismo periodo.