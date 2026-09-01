César Montes: El jugador mexicano es buscado por un equipo de España, ¿Cuál es?

César Montes El contrato de César Montes con el Lokomotiv finaliza en junio de 2029. (Mexsport)

César Montes tuvo un gran año, además, con el cierre de fichajes próximo en Europa, las negociaciones comienzan a acelerarse y el mexicano está en la mira de un equipo de España.

¿Qué equipo de España busca fichar a César ‘Cachorro’ Montes?

Algunos jugadores mexicano ya emigraron a Europa, como Erik Lira a Mónaco, pero ahora, César Montes también está en la mira de un equipo y podría emigrar próximamente a una nueva aventura.

De esta forma, el ‘Cachorro’ juega actualmente en el Lokomotiv de Moscú, pero durante el Mundial 2026, se especuló que podría regresar a la Liga MX y ahora, un equipo de España levantaría la mano por sus servicios.

El Deportivo la Coruña es el equipo que busca a César Montes para que sea parte de su plantilla, por lo que el club que regresó apenas a Primera División para esta temporada estaría negociando su pase.

Según Ángel García de ABC Deportes, el Deportivo la Coruña analiza la posibilidad de reforzar la zaga con el mexicano, pero antes deberá de poner una cantidad adecuada en la mesa para lograrlo.

¿Cuál es el valor de César ‘Cachorro’ Montes en el futbol actual?

El contrato de César Montes con el Lokomotiv finaliza en junio de 2029 y según Transfermarkt, está valuado actualmente en 7.5 millones de euros, por lo que su traspaso no es económico.

Si César Montes llega al Deportivo la Coruña, el equipo sabe que ya cuenta con experiencia previa en el futbol español y el Espanyol fue uno de sus equipos.

Del Espanyol, César Montes pasó al Almería, de donde salió un año más tarde rumbo al futbol ruso, por lo que ya sabe qué es jugar en LaLiga.

Así, César Montes tendría un nuevo equipo, el Deportivo la Coruña, club que busca sus servicios para reforzar su zaga y espera darle prioridad a este traspaso.