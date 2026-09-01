¿Quién es Carlos Álvarez, el delantero de la LaLiga que busca el América?

Carlos Álvarez Si Álvarez llega con los capitalinos, se convertirá en el cuarto refuerzo de América. (_carlosalvarez10)

América busca un atacante que sea el diferenciador en este cierre de temporada de fichajes, por lo que ya habrían encontrado a un prospecto que juega en España y esperan poderlo llevar a las filas azulcremas.

¿Qué jugador de LaLiga busca fichar el América?

De esta forma, Carlos Álvarez, quien juega en LaLiga de España es el jugador que está en la mira del equipo azulcrema y esperan que pronto firme la propuesta que hay en la mesa.

Actualmente, Carlos Álvarez es delantero del Levante, equipo que ya habría aceptado la oferta de las Águilas y sólo falta el acuerdo entre clubes, además de las pruebas físicas para poder cerrar el trato.

Así, el América busca a Carlos Álvarez, quien es jugador del Levante, ya que su perfil gusta a la directiva y ahora, busca desarrollarlo en la Liga MX.

¿Quién es Carlos Álvarez, el jugador que busca el América?

Carlos Álvarez es un mediocampista ofensivo de 23 años de edad, nacido en Sanlúcar la Mayor, municipio de la provincia de Sevilla, tiene olfato goleador y quiere brillar en un futuro.

Además, Álvarez es canterano del Sevilla y se estaría convirtiendo en refuerzo de los azulcremas en los próximos días.

¿Cuál es la oferta que ofrece el América por Carlos Álvarez?

Tanto el Levante como Álvarez ya habrían aceptado todas las condiciones, pero falta que acepten la oferta, la cual es de unos 7 millones de dólares más uno en variables.

América ya sólo espera que se concrete la operación y Álvarez firme un contrato por tres años, para presentarlo como su nueva joya.

Si Álvarez llega con los capitalinos, se convertirá en el cuarto refuerzo de América junto a Óscar Perea, Edwin Cerrillo y Miguel Borja, pero ninguno es de renombre.

Finalmente, Carlos Álvarez sería el último fichaje del América para continuar su aventura en busca del título del Apertura 2026, ya que quieren ganarlo todo este año.