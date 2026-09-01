¡Erik Lira ya no va al Mónaco! Reportan que el fichaje se ‘cayó’ y seguirá en Cruz Azul ¿Qué fue lo que pasó?

Erik Lira Erik Lira de la Selección Mexicana jugando durante el encuentro de Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, en el Estadio Ciudad de México. El Tricolor cayó 3-2 ante los ingleses. Foto: Cuartoscuro (Moisés Pablo Nava)

Uno de los movimientos más esperados del verano en el futbol mexicano ya no podrá concretarse luego de que el fichaje de Erik Lira por el Mónaco se cayera de último minuto. Múltiples reportes periodísticos apuntan a que el jugador de Cruz Azul no podrá llegar al cuadro francés debido a problemas de movimientos del club, por lo que permanecerá en el futbol mexicano con ‘La Máquina’ a pesar de su participación en la Copa del Mundo, donde fue uno de los elementos más destacados de la Selección Mexicana por parte del público y aficionados

Reportan que Erik Lira ya no irá al Mónaco

De acuerdo con información de periodistas como Adrián Esparza Oteo, Fabrizio Domínguez y medios especializados como Fox Sports y ESPN, el fichaje ya no se hará efectivo pese a que ambos clubes y el jugador ya habían llegado a un acuerdo. Incluso, señalan que el futbolista mexicano ya tenía listo su vuelo y hospedaje para viajar a Francia y realizar sus exámenes médicos.

En las semanas recientes, Lira era mencionado como uno de los futbolistas mexicanos con más posibilidades de salir al futbol europeo tras su participación en la Copa del Mundo, tal como lo hizo Armando ‘Hormiga’ González. ‘El Pitbull’ fue uno de los jugadores titulares de Javier Aguirre y destacó por su presencia en medio campo con recuperación constante y labor defensiva.

¿Por qué se cayó el fichaje de Erik Lira al Mónaco y dónde jugará ahora?

De acuerdo con las fuentes previamente mencionadas, la contratación no se realizó debido a que el cuadro francés necesitaba desocupar una plaza de jugador extracomunitario (futbolista sin pasaporte europeo) para poder dar llegada al elemento mexicano.

Aunque el Mónaco intentó negociar la salida del estadounidense Folarin Balogun, el estadounidense no llegó a ningún acuerdo y permanecerá en la plantilla, dejando así sin espacio al elemento de ‘La Máquina’.

Con los mercados de fichajes europeos cerrados hasta invierno, todo parece indicar que el jugador cementero tendrá que permanecer al menos un torneo más con ‘La Máquina’, con quien ya se consagró campeón del Clausura 2026, Concacaf Champions Cup 2026 y más recientemente Campeón de Campeones 2026.