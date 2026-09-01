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Los capitanes Brandt Snedeker (EU) y Geoff Ogilvy (equipo Internacional) ya cuentan con equipo completo para el evento del 24 al 27 de septiembre en el Medinah Country Club

Listos los elegidos para la Presidents Cup 2026

Por Avelina Merino
Listos los equipos de EU e Internacional. Los capitales Geoff Ogilvy y Brandt Snedeker posan con la President Cup 2026. (Foto especial)

Brandt Snedeker, capitán del equipo de Estados Unidos y Geoff Ogilvy, capitán del equipo Internacional dieron a conocer este martes los nombres que integrarán cada una de las escuadras para Presidents Cup 2026 que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el Medinah Country Club, a las afueras de Chicago.

Ambos conjuntos con 12 integrantes cada uno son una mezcla de veteranos consagrados de la Presidents Cup, campeones de torneos Majors y algunos nombres listos para debutar en el escenario internacional.

Las selecciones de Snedeker combinan experiencia y juventud: Xander Schauffele, Justin Thomas y Patrick Cantlay aportan una amplia experiencia en competencias por equipos, mientras que Chris Gotterup, Jacob Bridgeman y Jackson Koivun representan a una nueva generación de jugadores estadounidenses.

A esos seis seleccionados se suman los que habían calificado automáticamente como el reciente campeón de la FedEx Cup y número uno del mundo Scottie Scheffler, más Cameron Young, Wyndham Clark, Sam Burns, Russell Henley y Collin Morikawa.

La alineación de Ogilvy también presenta una mezcla de rostros conocidos y debutantes; sus elecciones fueron las siguientes: Corey Conners, Nico Echavarría, Nick Taylor, Sungjae Im, Ryo Hisatsune y Christiaan Bezuidenhout.

Mientras que Si Woo Kim, Ryan Fox, Hideki Matsuyama, Min Woo Lee, Tom Kim y Adam Scott, quien jugará su duodécima Presidents Cup habían logrado su calificación automática.

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