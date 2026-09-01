Listos los elegidos para la Presidents Cup 2026

Listos los equipos de EU e Internacional. Los capitales Geoff Ogilvy y Brandt Snedeker posan con la President Cup 2026. (Foto especial)

Brandt Snedeker, capitán del equipo de Estados Unidos y Geoff Ogilvy, capitán del equipo Internacional dieron a conocer este martes los nombres que integrarán cada una de las escuadras para Presidents Cup 2026 que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el Medinah Country Club, a las afueras de Chicago.

Ambos conjuntos con 12 integrantes cada uno son una mezcla de veteranos consagrados de la Presidents Cup, campeones de torneos Majors y algunos nombres listos para debutar en el escenario internacional.

Las selecciones de Snedeker combinan experiencia y juventud: Xander Schauffele, Justin Thomas y Patrick Cantlay aportan una amplia experiencia en competencias por equipos, mientras que Chris Gotterup, Jacob Bridgeman y Jackson Koivun representan a una nueva generación de jugadores estadounidenses.

A esos seis seleccionados se suman los que habían calificado automáticamente como el reciente campeón de la FedEx Cup y número uno del mundo Scottie Scheffler, más Cameron Young, Wyndham Clark, Sam Burns, Russell Henley y Collin Morikawa.

La alineación de Ogilvy también presenta una mezcla de rostros conocidos y debutantes; sus elecciones fueron las siguientes: Corey Conners, Nico Echavarría, Nick Taylor, Sungjae Im, Ryo Hisatsune y Christiaan Bezuidenhout.

Mientras que Si Woo Kim, Ryan Fox, Hideki Matsuyama, Min Woo Lee, Tom Kim y Adam Scott, quien jugará su duodécima Presidents Cup habían logrado su calificación automática.