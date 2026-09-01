Revelan el precio de los boletos para el Pumas vs América Femenil en CU El Clásico Capitalino se disputará en horario estelar; conoce cuánto cuestan los boletos y cómo conseguirlos (@PumasMXFemenil)

Continúa el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, y el próximo enfrentamiento de la Jornada 6 será el de Pumas vs. América; conoce cuánto cuestan los boletos y dónde puedes comprarlos.

Tras derrotar a las Chivas en la Jornada 5 con un marcador de 2-0, Pumas Femenil tendrá un nuevo enfrentamiento contra el América el próximo viernes 4 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario.

Fecha y horario oficial del partido Pumas vs. América Femenil

El Clásico Capitalino se llevará a cabo por primera vez con Pumas como local en horario estelar, por lo que el partido de Pumas vs. América Femenil iniciará este próximo viernes 4 de septiembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Cuánto cuestan y dónde comprar los boletos para el Pumas vs. América Femenil?

Con el partido de Pumas vs. América cada vez más cerca, se ha revelado el costo de los boletos para este enfrentamiento.

En esta ocasión, los boletos de Pumas vs. América tendrán un costo de $50.00 pesos si los compras en las taquillas del estadio, mientras que si los adquieres mediante Ticketmaster, el precio total será de $106.00, debido a los cargos por servicio de la plataforma.

No obstante, mientras que los boletos ya se encuentran a la venta en Ticketmaster, las entradas en taquillas podrás adquirirlas únicamente el día del partido, por lo que deberás tomar tus precauciones para llegar a tiempo.

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🎫 También disponibles en taquilla el día del partido.#SiemprePumas pic.twitter.com/Y7A9OpWF3p — PumasMX Femenil (@PumasMXFemenil) September 1, 2026

¿Dónde ver el partido de Pumas vs. América Femenil?

En caso de que no puedas asistir al partido de Pumas vs. América Femenil, el enfrentamiento se transmitirá este viernes 4 de septiembre a través de la plataforma de streaming ViX.

¿Cuáles son los próximos partidos de Pumas Femenil?

Después del Pumas vs. América, estos son los próximos partidos de las auriazules:

Jornada 9: Atlante vs. Pumas el lunes 28 de septiembre a las 15:45 horas.

Atlante vs. Pumas el lunes 28 de septiembre a las 15:45 horas. Jornada 12: Tijuana vs. Pumas el viernes 23 de octubre a las 21:10 horas.