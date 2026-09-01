¿Será? Tom Boonen denunció que sufrió acoso sexual: “Había mujeres que me pellizcaban el culo”

Cycling : Paris-Roubaix 2012 Tom Booenen (Bel) en competencia hace 14 años, cuando era uno de los predilectos del sector femenil. (Tim De Waele/TDW)

Tom Boonen, ganador de cuatro París-Roubaix, tres Tours de Flandes y un Mundial en ruta, entre otros tantos éxitos, destapó que como ciclista en activo sufrió acoso sexual. “Había mujeres que me pellizcaban el culo antes de la salida de las carreras”, confesó.

El exciclista belga y antiguo campeón del mundo en ruta Tom Boonen, de 45 años, desveló que cuando estaba en activo era frecuente que hubiera mujeres que le acosaran, le tocaran sus partes íntimas y le trataran como “un trozo de carne”.

“Había mujeres que me pellizcaban el culo antes de la salida de las carreras. En esos momentos, simplemente te consideran un trozo de carne”, comentó Boonen en un programa de la televisión flamenca VTM.

El exciclista, ganador de seis etapas del Tour de Francia, dos de la Vuelta a España y cuatro ediciones de la clásica París-Roubaix, explicó que tenía unos 21 años cuando se hizo famoso y que el acoso a menudo provenía de mujeres de “entre 45 y 50 años”, que también llegaron a tocarle la entrepierna.