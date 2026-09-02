“La Hormiga” marca su primer gol en Olympiacos; revive la anotación y el peculiar festejo inspirado en Dragon Ball

La Hormiga rompe sequía El goleador mexicano anotó su primer gol en Grecia. (Cuartoscuro y especial)

Armando “La Hormiga” González ya pudo sacudirse la presión en Europa.

Apenas unos días después de quedarse a centímetros de anotar en su debut con el Olympiacos, el delantero mexicano firmó su primer gol con el conjunto griego durante el duelo ante el AEL por la Copa de Grecia, estrenándose oficialmente como goleador con su nuevo equipo.

El exdelantero de Chivas aprovechó una jugada dentro del área al minuto 34 para empujar el balón a la red y poner en ventaja al Olympiacos, desatando el festejo de sus compañeros y de la afición rojiblanca.

La anotación tuvo un significado especial para González, quien venía de vivir un debut agridulce el fin de semana pasado. En su primera aparición con el club griego ingresó de cambio y generó peligro de inmediato, aunque desperdició una oportunidad muy clara frente al arco que le impidió estrenarse como goleador.

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¡GOOOOOOOOL DE LA HORMIGA! 🐜



Armando González 🇲🇽 firmó su primer gol con el @olympiacosfc en el juego de Copa de Grecia 🇬🇷 ante el @aelfc_official



👉El encuentro marcha 1-0 parcialmente al medio tiempo con gol del mexicano pic.twitter.com/IbhYe2NGZt — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) September 2, 2026

El festejo de La Hormiga queda por el recuerdo

Más allá del gol, lo que rápidamente llamó la atención en redes sociales fue la celebración del mexicano.

Tras marcar, La Hormiga realizó el clásico “Kame Hame Ha”, la icónica técnica de combate del anime Dragon Ball, llevando las manos hacia un costado para simular el lanzamiento de la famosa esfera de energía creada por el Maestro Roshi y popularizada por Goku.

El peculiar festejo fue compartido por periodistas deportivos y aficionados.

¿Quién es La Hormiga González?

Armando González, de 23 años, surgió de las fuerzas básicas de Chivas y se ganó el apodo de “La Hormiga” por su intensidad, movilidad y presión constante sobre las defensas rivales. Tras consolidarse con el Guadalajara, dio el salto al Olympiacos, uno de los clubes más importantes de Grecia.

Con la Selección Mexicana también vivió un momento importante al formar parte del plantel que disputó la Copa del Mundo de 2026.

Aunque no fue titular indiscutible, sumó minutos como relevo en el torneo durante el partido inaugural contra Sudáfrica, donde el Tricolor ganó dos por cero, con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.