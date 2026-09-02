Pato O’Ward, a los libros de récords...

HISTÓRICO. La doble victoria de un piloto en un mismo día en categorías mayores es algo casi imposible. (Foto: Penske Entertainment: Chris Owens.)

Hay que ponerse de pie y aplaudir a Patricio O’Ward. Lo que hizo el mexicano este domingo es una de las mayores hazañas en las competencias de autos tipo Indy que recuerde. Pato no solo ganó una, sino las dos carreras de IndyCar Series que se disputaron en el óvalo The Milwaukee Mile. Debido al pésimo clima en Wisconsin, la carrera programada el sábado apenas pudo arrancar y fue, casi de inmediato, suspendida, por lo que el domingo tuvimos programa doble. Para fines prácticos, primero se disputó la carrera 2 y se cerró el día con la carrera 1. El regiomontano se metió a la pelea con una excelente rearrancada y, gracias a un ritmo pocas veces visto, se llevó el triunfo. Tres horas después, volvió a su McLaren #5 y repitió la dosis para sumar su segunda victoria del día, tercera en ese escenario (ganó en 2024)...

BANDERA VERDE… The Milwaukee Mile ha sido una pista de buena fortuna para los mexicanos, pues fue ahí donde Michel Jourdain Jr. tuvo un triunfo épico en 2002, en la Serie CART, en una noche fría, lo que resultó sumamente peligroso, pues los neumáticos no alcanzaban la temperatura para mantener un agarre óptimo y derrapaban como si se tratara de una pista de hielo. En aquella ocasión, Michel demostró que, sin ventajas de monoplaza, podría pelear contra los mejores. Y tuvimos algo muy parecido este domingo, cuando Pato retó a los Chip Ganassi Racing y a los Team Penske para llegar a 12 victorias en la serie. Ese número resulta mágico, pues supera por una los triunfos que consiguió Adrián Fernández en su paso por el automovilismo estadounidense. Fernández sumó ocho victorias en la Serie CART y tres más en IRL/IndyCar, con lo que Pato ahora es el líder mexicano de todos los tiempos... Histórico...

ENTRADA A PITS… La doble victoria de un piloto en un mismo día en categorías mayores es algo casi imposible. Para tener en cuenta la magnitud del hecho, hay que voltear a los libros de récords de la categoría. La última vez que ocurrió algo así fue en 1981, el 28 de junio, cuando Rick Mears regresó a las pistas tras un terrible accidente en las 500 Millas de Indianápolis (entró a pits a cargar metanol, pero el combustible brincó al caliente motor y se produjo un incendio invisible y terrorífico). Rick tuvo quemaduras de segundo y tercer grado y, tras un mes de recuperación, se presentó para ganar las Atlanta Twin 125, lo que a la postre le dio el campeonato. Hoy, Pato ya no puede aspirar al título, pues ya ha sido asegurado por el español Alex Palou, quien logró su cuarta corona consecutiva y quinta en la serie, en otra hazaña deportiva; sin embargo, aún puede escalar al subcampeonato, pues Christian Lundgaard tiene 507 puntos, Kyle Kirkwood suma 505, y el mexicano tiene 503, con una carrera por disputarse, este domingo 6, en California…

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SALIDA DE PITS… Pero lo de Pato no fue la única buena noticia del fin de semana. Como lo habíamos comentado en este espacio la semana pasada, Daniel Suárez tenía todo a su favor para mejorar su posición en la tabla general de la temporada regular de la NASCAR Cup Series. Y no nos hizo quedar mal. El también regiomontano tuvo una brillante actuación en el Daytona International Speedway; logró librar un multiaccidente en la última vuelta de las 400 y se metió al segundo lugar, solo detrás de Ryan Preece. Ese magnífico resultado lo llevó del lugar 13 al 11 general, de los 16 pilotos que avanzan a los Playoffs, el llamado The Chase. Solo los calificados a esta etapa de 10 carreras pueden pelear por el título de campeón y Suárez está en esta instancia por tercera ocasión...

BANDERA A CUADROS… El mexicano terminó los Playoffs de 2022 en décimo, mientras que en 2024 fue 12, por lo que la meta de este año, su primero con Spire Motorsports, es mejorar lo logrado hace cuatro temporadas. Obviamente, Daniel buscará la Copa; sin embargo, con terminar entre los nueve primeros cerraría su mejor temporada en la máxima división de NASCAR. Dany comienza esa aventura este domingo, en Darlington, estemos pendientes...

Así las cosas, sobre ruedas...