Real Madrid: Condenan al futbolista Raúl Asencio por conducir bajo el efecto del alcohol en Gran Canaria

Raúl Asencio Real Madrid: Condenan el futbolista Raúl Asencio bajo estado de embriaguez en Gran Canaria (EFE)

El defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, fue condenado por cometer un delito contra la seguridad vial tras dar positivo en un control de alcoholemia al sur de Gran Canaria.

La resolución judicial fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras los hechos registrados el pasado mes de agosto.

¿Qué ocurrió con el futbolista?

El incidente se registró la mañana del 16 de agosto en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, donde agentes de tránsito mantenían un operativo preventivo.

Alrededor de las 06:30 horas, las autoridades detuvieron un vehículo Porsche Macan que era conducido por el jugador de 23 años.

Durante la revisión, las pruebas aplicadas al futbolista arrojaron un resultado de 0.90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera prueba, mientras que la segunda toma registró 0.88 mg/l.

Ambas cifras superan el límite permitido por la normativa de tránsito local.

En España, la tasa máxima permitida para conductores en general es de 0.25 mg/l. Al sobrepasar el límite de los 0.60 mg/l, se considera un delito penal.

¿Cuál es la sanción impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias?

Las autoridades judiciales precisaron que el deportista no incurrió en una conducción temeraria ni estuvo involucrado en ningún accidente de tránsito durante el trayecto.

De acuerdo con información proporcionada por un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el propio futbolista admitió su responsabilidad en los hechos tres días después mediante un procedimiento de juicio rápido.

Ante la aceptación de los cargos, la autoridad judicial le impuso una multa económica de 14,400 euros, además de la suspensión de su licencia de conducir por un periodo de ocho meses.