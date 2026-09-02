Pumas vs. América: Cuánto costarán los boletos para el Clásico Capitalino de la Liga MX Femenil

Pumas Para el Clásico Capitalino de la Jornada 6 del Apertura 2026, Pumas quiere ver casa llena. (Pumas Femenil)

El Clásico Capitalino de la Liga MX Femenil está en boca de ambas aficiones, por lo que ya está la venta de boletos y son una verdadera ganga, por lo que no hya pretexto para no ver el América vs. Pumas.

¿Cuándo y a qué hora será el Pumas vs. América Femenil?

Así, el Pumas vs. América será un duelo donde ambas escuadras dejarán todo en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, además, el duelo se disputará en horario estelar.

El encuentro correspondiente a la Jornada 6 se jugará este viernes a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que hay cupo para todos aquellos que quieran ver el partido.

Este nuevo horario es raro, ya que cuando Pumas es local los partidos se disputan al mediodía en las instalaciones de Cantera y posteriormente en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Cuánto costarán los boletos para el Pumas vs. América Femenil?

Así, Pumas y América se volverán a ver las caras, pero en esta ocasión, la directiva universitaria quiere ver un lleno impresionante en el ölimpico y ya lanzó los precios de las entradas.

De esta forma, se mantendrá el costo de entrada que estableció para los compromisos anteriores de Pumas, por lo que los aficionados podrán asistir al Clásico Capitalino por 50 pesos.

Para el Clásico Capitalino de la Jornada 6 del Apertura 2026, Pumas quiere ver casa llena y demostrar al América que su afición también está con ella.

De esta manera, Pumas dio a sus aficionados una alegría, ya que cada entrada tendrá un costo de 50 pesos para el Clásico Capitalino femenil, un duelo donde se juega más que el orgullo en la cancha.