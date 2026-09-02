Selección Mexicana: ¿Cuándo inicia el Mundial Sub-20 Femenil 2026 y fechas de partidos del Tri?

Selección Mexicana Femenil La Selección Mexicana Femenil ya está lista para encarar su primer duelo en Polonia. (Mexsport)

La Selección Mexicana Femenil Sub-20 está a nada de iniciar el Mundial de la especialidad, el cual se realizará en Polonia y ya afinan los últimos detalles para esta competencia.

¿Cuándo inicia el Mundial Sub-20 Femenil?

De esta forma, el Tri Femenil Sub-20 ya sabe a quiénes enfrentará en Polonia, Benín, Argentina y la selección local son los elegidos, pero deberá buscar la victoria para avanzar a los octavos de final

Así, el Mundial Femenino Sub-20 2026 comenzará este sábado 5 de septiembre en Polonia, hay 24 Selecciones que van por el máximo trofeo de la especialidad y entre ellas está México.

¿Cuándo y a qué hora jugará el Tri Femenil Sub-20 en el Mundial?

México será uno de los protagonistas, jugará en el Grupo A junto a Polonia, Argentina y Benín, así que tendrá tres pruebas de fuego y hay que darlo todo en la cancha.

Doriva Bueno será quien comande a la Selección Mexicana, una nueva generación de futbolistas dará un paso adelante en el escenario internacional y quieren hacer historia en esta importante competencia.

El sábado 5 de septiembre, la Selección Mexicana Sub-20 jugará frente a Benín y se enfrentará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Para el martes 8 de septiembre, México se enfrenta a Polonia y el juego es a las 10:00 horas, además que será un duelo crucial, ya que se miden ante las anfitrionas y tendrán todo en contra.

El último juego del Tri Femenil Sub-20 será el viernes 11 de septiembre ante Argentina, también a las 10:00 horas, por lo que no hay pretexto para no ver a las Seleccionadas en vivo.

Estos son los horarios del Tri Femenil en el Mundial Sub-20

México vs. Benín: sábado 5 de septiembre, 10:00 horas.

Polonia vs. México: martes 8 de septiembre, 10:00 horas.

Argentina vs. México: viernes 11 de septiembre, 10:00 horas.

Finalmente, México ya está listo con el Tri Femenil Sub-20 para encarar el Mundial, donde quieren dar la sorpresa y darlo todo a partir de de este fin de semana.