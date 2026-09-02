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El Tri Femenil inicia su aventura en Polonia, donde ya tiene horarios y días definidos para jugar el torneo

Selección Mexicana: ¿Cuándo inicia el Mundial Sub-20 Femenil 2026 y fechas de partidos del Tri?

Por Emmanuel Gutiérrez
Selección Mexicana Femenil La Selección Mexicana Femenil ya está lista para encarar su primer duelo en Polonia. (Mexsport)

La Selección Mexicana Femenil Sub-20 está a nada de iniciar el Mundial de la especialidad, el cual se realizará en Polonia y ya afinan los últimos detalles para esta competencia.

¿Cuándo inicia el Mundial Sub-20 Femenil?

De esta forma, el Tri Femenil Sub-20 ya sabe a quiénes enfrentará en Polonia, Benín, Argentina y la selección local son los elegidos, pero deberá buscar la victoria para avanzar a los octavos de final

Así, el Mundial Femenino Sub-20 2026 comenzará este sábado 5 de septiembre en Polonia, hay 24 Selecciones que van por el máximo trofeo de la especialidad y entre ellas está México.

¿Cuándo y a qué hora jugará el Tri Femenil Sub-20 en el Mundial?

México será uno de los protagonistas, jugará en el Grupo A junto a Polonia, Argentina y Benín, así que tendrá tres pruebas de fuego y hay que darlo todo en la cancha.

Doriva Bueno será quien comande a la Selección Mexicana, una nueva generación de futbolistas dará un paso adelante en el escenario internacional y quieren hacer historia en esta importante competencia.

El sábado 5 de septiembre, la Selección Mexicana Sub-20 jugará frente a Benín y se enfrentará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Para el martes 8 de septiembre, México se enfrenta a Polonia y el juego es a las 10:00 horas, además que será un duelo crucial, ya que se miden ante las anfitrionas y tendrán todo en contra.

El último juego del Tri Femenil Sub-20 será el viernes 11 de septiembre ante Argentina, también a las 10:00 horas, por lo que no hay pretexto para no ver a las Seleccionadas en vivo.

Estos son los horarios del Tri Femenil en el Mundial Sub-20

  • México vs. Benín: sábado 5 de septiembre, 10:00 horas.
  • Polonia vs. México: martes 8 de septiembre, 10:00 horas.
  • Argentina vs. México: viernes 11 de septiembre, 10:00 horas.

Finalmente, México ya está listo con el Tri Femenil Sub-20 para encarar el Mundial, donde quieren dar la sorpresa y darlo todo a partir de de este fin de semana.

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