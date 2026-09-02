Thiago Scuro pide disculpas a Erik Lira por fichaje fallido con el Mónaco y explica qué sucedió

Erik Lira El entrenador de AS Mónaco pide disculpas fichaje fallido (@thiagoscuro y cuartoscuro)

Thiago Scuro, entrenador del AS Mónaco, comentó acerca del traslado fallido de Erik Lira, jugador del Cruz Azul, a su equipo debido a movimientos de último momento en el mercado europeo.

Cronología de un fichaje fallido: Esto dijo Scuro sobre Erik Lira

La semana pasada se reportó que el jugador del Cruz Azul Erik Lira se despediría de La Máquina para cumplir sus expectativas de jugar con un equipo Europea. Todo parecía indicar que se desempeñaría con el AS Mónaco de la Ligue 1 y el mediocampista de 26 años incluso había dejado de jugar partidos con los celestes en preparación para su debut europeo.

El traslado de Lira dependía de que se liberara una plaza de excomunitario en el equipo de la Ligue 1. Se hablaba de que los dos candidatos a salir del equipo monegasco eran el estadounidense Folarin Balogun y el senegalés Lamine Camara.

Se tenía planeado que Balogun fichara con el Everton y así desocupara la plaza. Sin embargo, el equipo de la Premier League solicitó una segunda revisión médica al estadounidense de último momento. Al mismo tiempo, el Chelsea ofreció comprar a Camara. El Mónaco, ante el fin del mercado encima, aceptó el trato de Chelsea. Sin embargo, concluida la evaluación médica el Everton confirmó su interés por Balogun. Entre quedarse con el estadounidense o con el sengalés, Mónaco escogió a Camara y rechazó el trato del Chelsea.

Lo que colapsó todo fue que Balogun rechazó el trato de Everton de último momento, decidiendo quedarse en Mónaco. Sin la posibilidad de retomar el trato que ofreció Chelsea, el mercado francés cerró y Lira quedó fuera de la Ligue 1.

El entrenador del equipo monegasco, Thiago Scuro, dijo que el equipo se encontraba triste debido a la situación. “El trato estaba listo y el jugador preparado para viajar. Todo era cuestión de apretar un botón”, expresó el director técnico. “Es una parte muy difícil del trabajo”.

Sobre firmar más adelante a Lira, el entrenador dijo que el Mónaco no está en una posición para pedirle al jugador o al Cruz Azul que esperen, pero que es un “jugador que tiene toda nuestra atención y respeto”.

El mercado de la Ligue 1 cerró el lunes y el resto de las ligas de Europa el martes. Erik Lira deberá jugar otro campeonato con La Máquina antes de que pueda trasladarse a Europa.