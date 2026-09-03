Absuelven a Raúl Asencio por revelación de secretos: ¿De qué se le acusaba al jugador del Real Madrid y cómo se resolvió el caso?

Raúl Asencio Fotografía de archivo, tomada en Barcelona el 10/05/2026, del defensa del Real Madrid Raúl Asencio . Foto: EFE (Enric Fontcuberta Archivo/Enric Fontcuberta/EFE)

El defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, fue absuelto este miércoles 3 de septiembre de 2026 del delito de revelación de secretos por el que era juzgado en Las Palmas de Gran Canaria. La resolución se produjo después de que las dos jóvenes involucradas en el caso confirmaran ante la autoridad judicial que otorgaban su perdón a los cuatro futbolistas procesados, entre ellos el jugador madridista.

¿De qué se le acusaba a Raúl Asencio y cómo se dio el caso?

El proceso judicial se originó por hechos ocurridos en junio de 2023 en un establecimiento de playa del sur de Gran Canaria. De acuerdo con la información difundida sobre el juicio, dos jóvenes mantuvieron relaciones sexuales consentidas con tres entonces jugadores de la cantera del Real Madrid, pero las imágenes fueron grabadas y posteriormente difundidas sin autorización de las mujeres.

Una de las jóvenes tenía 16 años en el momento de los hechos, circunstancia que llevó a que el caso incluyera acusaciones relacionadas con pornografía infantil contra tres de los procesados.

A diferencia de los otros tres futbolistas, Raúl Asencio no fue acusado de haber realizado la grabación. El único delito que se le imputaba era el de revelación de secretos, debido a la acusación de que habría mostrado a una tercera persona uno de los videos que recibió, pese a conocer que las imágenes habían sido grabadas sin el consentimiento de las jóvenes.

¿Por qué fue absuelto Raúl Asencio y cómo se cerró el caso?

La Fiscalía retiró la acusación contra el futbolista después de que las víctimas formalizaran su perdón durante el juicio, lo que derivó en su absolución.

La resolución judicial, en cambio, fue distinta para los otros tres exjugadores de la cantera del Real Madrid, quienes aceptaron una condena de un año de prisión por el delito relacionado con pornografía infantil. La pena quedó suspendida bajo determinadas condiciones, por lo que no ingresarán a prisión mientras cumplan con los requisitos establecidos por la sentencia y no vuelvan a delinquir durante el periodo fijado.

El perdón de las víctimas permitió retirar y modificar parte de las acusaciones relacionadas con la intimidad, pero no extinguió la responsabilidad penal por los hechos vinculados con la participación de una menor de edad.

Con esta decisión quedó cerrado el proceso contra Asencio en relación con la difusión del video sexual. Tras conocerse la resolución, el defensa del Real Madrid publicó un mensaje en el que afirmó que había confiado en el desarrollo de la justicia y que la absolución le permitía cerrar una etapa marcada por el procedimiento judicial.