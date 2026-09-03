Dieter Villalpando, ex de Chivas, es señalado como apostador; ¿Sería sancionado?

Dieter Villalpando Dieter Villalpandose enfrascó en una pelea digital con un influencer. (Mexsport)

Cristian Rey es un polémico tipster, el cual siempre está en boca de todos aquellos que suelen jugar su dinero, pero ahora, la personalidad de redes sociales reveló que un ex jugador de Chivas suele apostar.

¿Quién es el ex jugador de Chivas que es apostador deportivo?

Esta es una situación polémica, ya que un jugador no puede ser parte de apuestas deportivas, ya que no es correcto de acuerdo con el código de ética de la Liga MX.

El ex jugador de Chivas es Dieter Villalpando, quien actualmente juega en el Tepatitlán de la Liga de Expansión MX y fue exhibido por el tipster Cristian Rey.

A través de redes sociales, el influencer publicó una serie de imágenes de una conversación con Villalpando, donde se ve su participación en apuestas deportivas, algo que no está permitido por la Liga MX.

Esta polémica comenzó cuando Villalpando le expresó su molestia a Cristian Rey por haber perdido una apuesta, ya que siguió una de sus recomendaciones y ahí comenzaron a lanzarse mensajes a través de ‘X’.

“Oye, Liga de Expansión, uno de sus futbolistas lleva más de un año pidiéndome entrar a mis grupos de apuestas. Nunca le respondí porque, al parecer, yo cuido más su carrera que él. Hoy se enojó porque perdí un pick. Por favor, hagan algo. Está dañando la imagen de la Liga”, escribió Cristian Rey.

El mensaje lo colocó en sus redes sociales junto con capturas de pantalla de los mensajes enviados por Villalpando, por lo que el jugador no se calló y respondió a lo que expuso el tipster.

¿Dieter Villalpando sería sancionado por ser apostador?

Los usuarios de la red social también arrobaron a la Liga MX y Expansión MX para que Villalpando sea sancionado por apostar y Dieter Villalpando en lugar de solucionar la situación, la agravó más con su respuesta. Esta acción sí podría costarle una sanción a Villalpando con su equipo.

“¿Qué wey? ¿Piensas que me van a correr porque subiste eso? A parte de pend..., jo... Ayer también perdí por tu culpa. Te digo para que lo pongas y lo subas, no nada más hoy (…) Solo quería decirte que eres bien put...”, respondió Villalpando en redes sociales.

Según el Código de Ética de la Liga MX en su Artículo 11, este dice que el “Arreglo de partidos y apuestas en el inciso b) del punto 2, destaca que los jugadores ‘dañan la integridad de los partidos y competiciones de la FMF’ al participar “directa o indirectamente en apuestas o actividades similares relacionadas con un en el resultado, el desarrollo, la conducta o cualquier otro aspecto de un partido de fútbol o de una competición, o en relación con los mismos”.

Finalmente, Dieter Villalpando podría tener una sanción ejemplar tras ser expuesto como apostador por Cristian Rey, por lo que el Tepatitlán y la Liga de Expansión podrían informar al jugador sobre su situación actual en las próximas horas,