GP de Italia 2026 Horarios GP de Italia 2026: Cuándo y dónde ver en vivo a Checo Pérez en las Prácticas Libres (Cuartoscuro)

La temporada de la Fórmula 1 continúa su marcha y llega a la decimotercera fecha del calendario en una de las paradas más icónicas del automovilismo.

Este fin de semana el evento se llevará a cabo en el Autódromo Nazionale Monza, recinto histórico en Italia que cuenta con más de 100 años de trayectoria.

En este escenario emblemático del viejo continente, la emoción se concentra en el Gran Premio de Italia, donde el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez disputará su decimotercera carrera del año al mando del monoplaza de la escudería Cadillac.

¿Cuándo y a qué hora corre Checo Pérez en el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia 2026 en el circuito de Monza, ubicado en la región de Lombardía, a las afueras de Milán, constará de 53 vueltas a un trazado de 5.793 kilómetros, para completar una distancia total de carrera de 306.72 kilómetros.

Las actividades en pista darán inicio el viernes y se extenderán hasta el domingo en los siguientes horarios (tiempo del centro de México):

Viernes 4 de septiembre: Práctica Libre 1 — 4:30 h

Viernes 4 de septiembre: Práctica Libre 2 — 8:00 h

Sábado 5 de septiembre: Práctica Libre 3 — 4:30 h

Sábado 5 de septiembre: Clasificación — 8:00 h

Domingo 6 de septiembre: Carrera — 7:00 h

¿Dónde ver en vivo la transmisión del GP de Italia 2026?

Toda la actividad del fin de semana sobre la pista de Monza estará disponible en México a través de las siguientes opciones de televisión y plataformas de streaming: