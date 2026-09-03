¿Por qué Santiago Giménez fue registrado como italiano en el Porto?

Santiago Giménez Santiago Giménez tiene cinco nacionalidades, por lo que puede registrarse con alguna de ellas. (Mexsport)

Santiago Giménez es la gran joya del Porto para esta temporada, el mexicano ya está registrado en la Liga de Portugal, pero hay un detalle, ya que no está considerado como tricolor sino como italiano.

¿Dónde nació Santiago Giménez?

De esta forma, Santiago Gimenez aparece en la página oficial de la Liga Portugal como ciudadano italiano, algo muy raro en un elemento, pero hay una razón del por qué fue registrado de esa manera.

En realidad, Santi Giménez tiene cinco nacionalidades y según el diario portugués O Jogo, esta información no representa ningún cambio en su nacionalidad mexicana sino es un trámite para facilitar su llegada al Porto.

En adición a esto, Santi Gimenez nació en Buenos Aires, Argentina, creció en México y es italiano por su ascendencia, así que puede colocar esta nacionalidad en los registros.

¿Por qué Santiago Giménez fue registrado como italiano?

Pero el ser italiano en la Liga de Portugal es más bien por una cuestión administrativa, ya que al ser parte de un país perteneciente a la Unión Europea, Giménez puede ser registrado en Portugal con esa variable y facilitar mucho más todos los trámites que necesita para su llegada con el equipo.

De esta forma, un futbolista que posee ciudadanía de la Unión Europea no está sometido a los mismos procedimientos migratorios que alguien de otra nación, por lo que es mucho más sencillo ficharlo.

Así, Giménez evitará los trámites asociados a la condición de extranjero procedente de fuera de la Unión Europea, en los que intervienen organismos portugueses como AIMA.

Por otra parte, para fines de la Selección Mexicana, Santiago Giménez no ve afectada su elegibilidad para representar al Tri, por lo que continuará portando la playera tricolor.

Finalmente, el hecho de Santiago Giménez haya sido inscrito como jugador italiano obedece a una cuestión administrativa y migratoria, más que futbolística.