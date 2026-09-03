¿Quién es Benji Flores, la joya mexicana que jugará con el Tri Sub 16 y que juega en el Chelsea?

Benji FLores Actualmente, Benji Flores pertenece al Chelsea de Inglaterra. (@BenjiFlowers50)

El talento mexicano siempre está en todas partes, ahora, hay un juvenil tricolor que llegaría al Tri Sub-16 y que sería parte del programa que busca nuevo talento rumbo al Mundial 2030: Benji Flores.

¿En qué equipo juega Benji Flores?

Benji Flowers es jugador del Dallas FC y tiene un precontrato con el Chelsea FC, pero debido a su talento, los scouts lo llamaron para ser parte de la Selección Mexicana Sub-16 para ser parte de la Liga MX Internacional.

De esta forma, los scouts del Tri buscan a los próximos referentes de la Selección Mexicana, por lo que Benji Flores puede ser parte de este proceso tras ser convocado con la Selección Sub-16.

Con 15 años, Benji Flores se unirá al selectivo de Yasser Corona que disputará siete partidos en septiembre, ya que hay diversos equipos que enviarán lo mejor de su talento a las canchas del torneo.

Los rivales del Tri Sub-16 son Rayados, L.A Galaxy, Seattle Sounders, River Plate, el Deportivo U. Católica, Toluca, Pachuca y Atlas, por lo que Benji Flores tiene la oportunidad de demostrar por qué es uno de los máximos prospectos en el futbol internacional.

¿Quién es Benji Flores y por qué puede jugar en el Tri Sub-16?

Así también, Benji Flores es elegible por su ascendencia, aunque nació en Longview, Texas, su madre es mexicana y de esta forma es elegible para portar la playera del Tri.

Además, el talento de Benji Flores llamó la atención del Chelsea, quien decidió comprar al jugador por 3 millones de dólares, pero dependiendo del rendimiento del jugador, el valor ascendería hasta los 10 mdd.

Por otra parte, Benji Flores se desempeña como extremo por izquierda, su debut profesional en la MLS Next Pro lo hizo con la filial de su club, el North Texas, por lo que ya tien algo de experiencia.