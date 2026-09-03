Jon Rahm, Bubba Watson y David Puig, entre los que abandonarían LIV Golf

Mirando al futuro. El español Jon Rahm sería una de las figuras LIV que pondría final a su continuidad en la liga. (Foto especial)

Mientras LIV Golf define su futuro inmediato para la temporada 2027, nombres como los de Jon Rahm, Bubba Watson y David Puig ya suenan con abandonar la liga que trata de salvar Scott O’Neil, su director ejecutivo.

O’Neil marcó el cierre de la liga el reciente 31 de agosto a lo que describió como “LIV 1.0” en una extensa publicación en LinkedIn agradeciendo a los fundadores, patrocinadores y atletas de la liga, mientras la organización se prepara para solicitar protección por bancarrota la próxima semana.

Tras conocer lo anterior, figuras como el español Jon Rahm (campeón Masters) y el estadounidense Bubba Watson (bicampeón del Masters) ya suenan entre los nombres que abandonarán LIV según informa TenGolf. También se prevé que el español David Puig abandone la gira.

En busca de nuevas oportunidades. Bubba Watson fue de las figuras LIV Golf en su época de oro de la liga. (Foto especial)

Mirando hacia el 2027

A principios del mes pasado Scott O’Neil dio a conocer que había firmado un acuerdo preliminar con un nuevo inversor para impulsar la liga a partir de 2027, pero que el respaldo de los jugadores era fundamental para concretar la operación.

El exdirectivo de la NBA señaló que los jugadores tenían hasta el 1 de septiembre para decidir si querían formar parte de lo que él denomina “LIV Golf 2.0”, proyecto que prevé contar con 10 torneos y bolsas de premios más reducidas en 2027.

En cuanto al estadounidense Bryson DeChambeau (bicampeón del US Open) y, otra de las figuras LIV, el medio Telegraph Sport, informó que solicitaba 500 millones de dólares para permanecer en LIV. El norteamericano recibió invitación para disputar el Nedbank Golf Challenge, organizado por Gary Player, el próximo mes de diciembre.

Jugadores que se prevé continuarán

Otros campeones de torneos Majors como el australiano Cameron Smith y el estadounidense Dustin Johnson se prevé que formarán parte de la nueva etapa de LIV. Smith que se unió a LIV tras ganar The Open en St Andrews expresó su deseo de seguir en la liga. Johnson firmó una ampliación de contrato con LIV a principios de 2026.

El informe también sostiene que otros jugadores europeos podrían abandonar el LIV si el DP World Tour no flexibiliza sus restricciones. El circuito europeo ha multado a los jugadores LIV desde la creación de la liga, pero alcanzó un acuerdo con ocho de sus miembros en febrero.

DP World Tour, la salvación de algunos

La gira europea, una opción. El español David Puig es uno de los 8 jugadores LIV que tiene permiso adicional en el DP World Tour. (Foto especial)

El DP World Tour concedió permisos condicionales a Tyrrell Hatton, Laurie Canter, Thomas Detry, Tom McKibbin, Adrian Meronk, Víctor Perez, Elvis Smylie y David Puig al permitirles competir en eventos LIV siempre que cumplieran con los términos de sus acuerdos individuales que sólo aplicaban en 2026 y no sentaban precedente.

En agosto, The Athletic informó que el DP World Tour tenía previsto comenzar a multar y suspender a los jugadores LIV a partir de 2027.

Menores premios, más jugadores

En el informe de TenGolf también aborda la nueva estructura propuesta para LIV, que en 2026 contaba con 13 equipos, el plan previsto es reducir esa cifra a 10 en 2027. Además, el número de participantes aumentaría a 90 jugadores, incorporándose 50 jugadores adicionales a cada evento mediante un formato abierto.

Asimismo, se prevé que la bolsa de premios disminuya de 25 millones de dólares actuales a una cifra de entre 7 y 9 millones.