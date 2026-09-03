América busca sustituto para Sebastián Cáceres, ¿Quién llegaría a Coapa?

Sebastián Cáceres Sebastián Cáceres dijo adiós al futbol mexicano en días recientes. (Mexsport)

Sebastián Cáceres se despidió hace unos días del América, un jugador que fue un referente en las Águilas del América y ahora en Coapa buscan a un elemento que llene sus zapatos, por lo que hay un par de elementos en la mira.

¿Luis Chávez era opción para suplir la baja de Sebastián Cáceres?

De esta forma, Sebastián Cáceres obligó al Club América a modificar sus planes para lo que resta del torneo Apertura 2026, por lo que ya buscan a jugadores con gran calidad.

Es por esto que Guillermo Almada busca mantener la solidez defensiva del equipo, por lo que ya estudia ambos elementos y próximamente se decantaría por uno de ellos.

Una de las prioridades para el América era repatriar a Luis Chávez, sin embargo, cada día luce más complicada la negociación. La prioridad del América es traer a un jugador extranjero para la defensa.

¿Quién suplirá a Sebastián Cáceres tras su salida del América?

Un perfil que estudia Almada para traer al América es Rafael Fernández, quien pertenece a los Xolos de Tijuana, aunque podría no ser del agrado del DT por la falta de reacción que tiene.

Otro que está en la mira del América es Alejandro Gómez, quien es más del perfil que buscan en las Águilas para que pueda suplir el hueco que dejó Cáceres.

Ahora, Almada debe definir a quién traer, ya que el viernes 11 de septiembre es la fecha límite establecida para el cierre del mercado de fichajes en la Liga MX.

Finalmente, Guillermo Almada y la directiva azulcrema buscan un suplente para la defensa del América, Rafael Fernández o Alejandro Gómez están en la mira y podrían portar la playera del equipo más ganador en el país.