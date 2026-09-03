Jakob Omrzel gana la etapa 12 de La Vuelta

Vuelta a España 2026. El ciclista esloveno Jakob Omrzel del equipo Team Bahrain Victorious celebra al ganar la 12ª etapa de La Vuelta a España, de 167 km de recorrido entre las localidades de Vera y Calar Alto (Almería). (Javier Lizón/EFE)

El esloveno Jakob Omrzel gana en solitario la etapa 12 de la Vuelta a España en la exigente subida a Calar Alto, Andalucía, donde el español Enric Mas reforzó su liderato en la clasificación general y su estatus de favorito al título.

Omrzel, de 20 años y del equipo Bahrain Victorious, formaba parte de la primera escapada del día y con su ataque final logró su primera victoria en una gran ronda, resistiendo la persecución del español Urko Berrade, segundo a 1’56”, y del colombiano Santiago Buitrago, tercero a 2’13”.

“No es una sorpresa, he trabajado duro y sabía que llegaría mi día, tarde o temprano. Estoy muy feliz, es mi primera victoria en una gran ronda y en mi primera participación. ¡Todavía no me lo creo!”, declaró Omrzel a la televisión Eurosport.

La joven promesa eslovena, que ganó el Giro de Italia juvenil en 2025, estuvo cerca de morir en los inicios de su carrera, en el Giro de Lunigiana en 2024, donde sufrió un paro cardíaco después de una caída.

Con su triunfo, los aficionados eslovenos vuelven a tener motivos para festejar en la Vuelta, después de haber perdido el sábado a su gran baza, la estrella Tadej Pogacar, que tuvo que abandonar por una violenta caída cuando iba líder destacado de la general.

Enric Mas refuerza su liderazgo

Más allá de la pugna por el triunfo de etapa, Mas acabó sexto este jueves, a casi tres minutos de Omrzel, y se hizo más fuerte con el maillot rojo de líder de la general, sacando treinta segundos a sus principales rivales por el título, el esloveno Primoz Roglic y el austríaco Felix Gall.

Gracias a esta ventaja en la montaña almeriense, el ciclista mallorquín de 31 años, del equipo Movistar, amplía la diferencia en la general y saca ahora 1’45” a Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que aspira a conquistar la Vuelta por quinta vez en su carrera.

Gall (Decathlon-CMA) queda ahora descolgado a 2’06”, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), noveno de la etapa con el mismo tiempo que Roglic y Gall, es cuarto ahora a 3’53” de Mas.

Carapaz había lanzado un primer ataque, pero Mas resistió bien y su aceleración en la subida de Calar Alto (1ª categoría, 17 km a un desnivel medio del 5,6%), a poco más de 10 kilómetros de la meta, no pudo ser seguida por el resto de favoritos.

El gran perdedor del día en la lucha por los puestos altos fue el británico Oscar Onley, que acabó a más de dos minutos de Mas y que cede el cuarto lugar de la general a Carapaz, mientras que Omrzel es ahora sexto a casi cinco minutos del liderato.

El viernes se correrá la etapa 13 de la Vuelta que seguirá en tierras andaluzas, para recorrer un trazado de 192,8 km entre Almuñécar y Loja, cerca de Granada.

Clasificación General de La Vuelta a España 2026

1. Enric Mas (Movistar Team) – 40h31′51″

2. Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) – +1′45″

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – +2′06″

4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) – +3′53″

5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) – +4′29″

6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) – +4′59

7. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – +07′42″

8. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) – +07′58″"

9. Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team) – +08′27″

10. Harold Tejada (XDS Astana Team) – +08′33″

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