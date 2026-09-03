¿Le pueden rescindir el contrato a Dieter Villalpando? Jugador del Tepatitlán reconoce que ha estado apostado

Dieter Villalpando El último paso de Villalpando por la primera división fue en el 2024 con Atlético de San Luis y FC Juárez. Foto: Cuartoscuro (Fernando Carranza García)

Una nueva polémica surgió recientemente luego de que Dieter Villalpando fuera acusado por un ‘tipster’ (asesor de apuestas) de querer entrar a uno de sus grupos de selección de jugadas. El jugador del Tepatitlán, de la Liga de Expansión MX, comenzó a ser cuestionado y criticado en redes sociales por el dilema ético que representa que un futbolista profesional incurra en estos temas. ¿Qué dice el reglamento respecto a estos casos?

Cristian Rey exhibe a Dieter Villalpando por querer entrar a sus grupos de apuestas

Por medio de sus redes sociales, el conocido ‘tipster’ mexicano publicó capturas de pantalla de presuntos mensajes que el jugador mexicano le habría estado enviando mensajes en los que les pide entrar a los grupos que abre, en los que se paga a cambio de recibir asesoría en cuanto a ‘picks’ y montos de dinero a apostar.

“Oye, Liga de Expansión, uno de sus futbolistas lleva más de un año pidiéndome entrar a mis grupos de apuestas. Nunca le respondí porque, al parecer, yo cuido más su carrera que él. Hoy se enojó porque perdí un pick. Por favor, hagan algo. Está dañando la imagen de la Liga”. escribió Cristian Rey.

Posteriormente, el propio jugador le volvió a responder para proferirle insultos y reclamarle por haber perdido dinero con una de sus jugadas. “Que wey piensas que me van a correr porque subiste eso. A parte de pendejo, joto. Ayer también perdí por tu culpa. Te digo para que lo pongas y lo subas, no nada más hoy (…) Solo quería decirte que eres bien puto”. Se lee en las capturas de pantalla.

¿Le pueden rescindir el contrato a Dieter Villalpando?

El Código de Ética de la Liga de Expansión MX establece la prohibición de participar, directa o indirectamente, en apuestas o actividades similares relacionadas con partidos de competición, además de impedir tener un interés financiero directo o indirecto en esas actividades. Es decir, el elemento central es la relación de la apuesta con una competición de futbol, no solamente la posibilidad de que el jugador pueda alterar personalmente el resultado.

Por ello, si un jugador de Liga de Expansión MX realiza una apuesta deportiva sobre futbol, aunque sea sobre un partido en el que no participa y cuyo resultado no puede manipular, podría existir una infracción a las normas de integridad, dependiendo de la competencia involucrada, el tipo de apuesta y las circunstancias concretas. La ausencia de manipulación del partido puede ser relevante para determinar la gravedad de la conducta, pero no necesariamente convierte la apuesta en una actividad permitida.

Hay antecedentes de sanciones relacionadas con apuestas dentro del futbol mexicano. El caso oficial más reciente localizado corresponde a la Liga Premier: en abril de 2025, la Comisión Disciplinaria de la FMF informó que, tras una investigación por apuestas y manipulación de partidos, suspendió a un jugador del Real Zamora durante dos años y a otro de Aguacateros de Uruapan durante tres años. Las sanciones fueron notificadas a la FIFA por la gravedad de los hechos.