Myles Garrett es nombrado el mejor jugador de la temporada 2026 de la NFL: este es el top 10 completo

Myles Garrett Luego de conseguir 23 capturas de quarterback la temporada pasada y establecer un nuevo récord, Myles Garrett fue nombrado el número 1 en la lista de los 100 mejores jugadores.

El ala defensivo de Los Angeles Rams, Myles Garrett, acaba de ser nombrado como el mejor jugador de toda la NFL en la temporada 2026. El ‘edge’ estableció un nuevo récord de capturas de quarterback en una sola temporada y se consolidó como ‘caza cabezas’ número 1 de toda la la liga. A pesar de que tuvo una temporada de récord perdedor con los Cleveland Browns, la calidad del egresado de Texas A&M se impuso para recibir este reconocimiento, igualando a Aaron Donald como los únicos defensivos en recibirlo en la última década.

Myles Garrett es nombrado el mejor jugador de la NFL en 2026

Por medio de sus redes sociales y a unos días de que inicie la próxima temporada, la NFL anunció oficialmente Myles Garrett como el número 1 en su lista de los 100 mejores de toda la temporada pasada. En su año más reciente con los Cleveland Browns consiguió un nuevo récord absoluto de capturas de quarterbacks con 23 así como una nueva marca personal de 33 tacleadas para pérdida de yardas.

En su trayectoria dentro de la NFL, Garrett ha destacado por su potencia física fisca combinada con su técnica impecable y velocidad para generar presión constante en los mariscales de campo rivales. En sus 9 años dentro de la liga ha sido elegido mejor defensivo del año en dos ocasiones y cinco veces ha formado parte del equipo All-Pro, destacando constantemente como uno de los elementos más destacados de dsu posición.

Esta temporada baja, fue intercambiado por los Browns a Los Angeles Rams a cambio de Jared Verse, una selección de primera ronda de 2027, una de segunda ronda de 2028 y una de tercera del 2029. Este año será el primero bajo el mando de Sean McVay.

Este es el top 10 completo de jugadores de la NFL

La lista ha sido revelada en las semanas recientes como parte de la estrategia de anticipación de la NFL previo al arranque de la temporada, mostrando a los mejores evaluados hasta el final. A pesar de haber sido nombrado el Jugador Más Valioso de la temporada pasada, Josh Allen quedó en el segundo puesto de esta clasificación.

Junto a Garrett, los únicos jugadores defensivos que forman parte de este listado son Micah Parsons, ala defensivo de los Green Bay Packers y Patrick Surtain II, esquinero de los Denver Broncos.

Myles Garrett - Los Angeles Rams

Josh Allen - Bufalo Bills

Bijan Robinson - Atlanta Falcons

Mathew Stafford - Los Angeles Rams

Jaxon Smith-Njigba - Seattle Seahawks

Chrstian McCaffrey - San Francisco 49’ers

Puka Nacua - Los Angeles Rams

Micah Parsons - Green Bay Packers

Jahmyr Gibbs - Detroit Lions

Patrick Surtain II

La lista completa está disponible en el sitio oficial de la NFL. La próxima temporada comenzará este próximo miércoles 9 de septiembre en el Lumen Field con el partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots