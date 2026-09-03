Los Usos le responden a Andrade ‘El Ídolo’: “Deja de lloriquear y ponte a hacer algo”

Los Usos vs Andrade El luchador mexicano de AEW habló de cómo los luchadores samoanos han recibido múltiples oportunidades, situación desigual para los talentos mexicanos en WWE.

Previo a su participación a la función de 92 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, Andrade ‘El Ídolo’ habló de su experiencia en la WWE y sobre el tema de las oportunidades que, en ocasiones, les han sido negadas en la empresa a los exponentes mexicanos e hizo referencia a los samoanos impulsados por los directivos. Ante esta situación, la cuenta oficial de Jey y Jimmy Uso mandaron un mensaje que los fans tomaron como una respuesta directa al “Real Latino Man”.

¿Qué dijo Andrade sobre los luchadores samoanos en WWE?

A inicios de este mes de septiembre, ‘El Ídolo’ se presentó al podcast de Latin Lover para hablar de su trayectoria internacional dentro del mundo de la lucha libre y fue cuestionado sobre su paso por la WWE y cómo es la situación para los mexicanos que llegan a la empresa, particularmente los que se encuentran trabajando actualmente en los rosters compartidos de AAA, RAW y SmackDown.

“Muchas cosas cambiaron. Cuando WWE te quiere hacer, te quiere hacer. Así de fácil. Hay luchadores que WWE les da la oportunidad 20 o 30 veces y ahí los tiene hasta que los hace estrellas... por más malo que seas.

Yo siento que nuca me tocó la oportunidad, pero cuando aprovechaba televisión si ganaba o perdía esos minutos los aprovechaba y pensaba de esa manera, pero no me dieron oportunidad. Sí gané un campeonato en WWE y todo eso, pero yo veía a otros que les daban oportunidad y les siguen dando oportunidad.

Tienen a Humberto y Alberto Garza, no les han dado la oportunidad, tampoco a Santos Escobar le dieron la oportunidad. Hay muchos que no se las han dado y luego ves a los luchadores... a lo mejor se va a escuchar mal pero los samoanos... no todos, obvio Roman Reigns lo logró y lo hizo, pero hay varios que no y llevan 20 años haciéndolo y no han agarrado. A nosotros no nos tocaba esa oportunidad." señaló el luchador mexicano.

Las críticas contra la exposición constante de los luchadores samoanos así como a sus rápidas oportunidades por títulos dentro de la WWE han sido temas recurrentes en los años recientes, particularmente para elementos como Jimmy Uso, Jey Uso, Jacob Fatu, Solo Sikoa, Tama Tonga, Tanga Loa y más recientemente Zilla Fatu (hijo del fallecido luchador samoano, Umaga)

La respuesta de los Usos a Andrade ‘El Ídolo’

Ahora, tras un par de días de que las declaraciones del luchador mexicano han sido tema de conversación en redes sociales, la cuenta oficial de los excampeones de parejas de WWE lanzaron un mensaje. Aunque no hicieron referencia directa a las palabras de Andrade, los fans lo tomaron como una contestación y una auto adjudicación a lo que dijo en el podcast de Latin Lover.

We draw.



That’s the difference between us and them.



Stop bitching and do sum shi — The Usos (@WWEUsos) September 3, 2026

“Nosotros trabajamos. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Deja de lloriquear y ponte a hacer algo”.

Rápidamente múltiples fans respondieron a estas palabras en redes sociales, varias de ellas incluían clips de los combates de Jimmy y Jey Uso donde se presentaban errores dentro del cuadrilatero y movimientos deficientes de técnica.