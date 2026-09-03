Sergio Pérez anticipa que a Cadillac llegará gente valiosa que fortalecerán la estructura

Habrá mejoras en Cadillac. Sergio Pérez se mostró optimista respecto al flujo de personal técnico e ingenieros que se sumarán a la organización en el corto plazo (Foto especial)

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez dio a conocer que Cadillac se está volviendo atractivo para personal de otras escuderías y que pronto esperan anunciar nuevas contrataciones para fortalecer la estructura.

Lo anterior se está dando tras la salida de Graeme Lowdon y la llegada de Marcin Budkowski en el alto mando de Cadillac.

Los movimientos que se avecinan para los próximos meses podrían beneficiar el rendimiento del equipo para lograr sus objetivos de acercarse a la parte media de la parrilla, así lo reveló el piloto mexicano este jueves, en el día de medios del Gran Premio de Italia.

Sergio Pérez se mostró optimista respecto al flujo de personal técnico e ingenieros que se sumarán a la organización en el corto plazo, tras lo complejo que ha resultado encarar la temporada de debut para un equipo de nueva creación.

“Creo que el interés de nombres importantes en el paddock por venir a trabajar para Cadillac está aumentando, lo cual es genial. Es algo muy lindo de tener”, sostuvo ‘Checo’ Pérez.

Tras completar su primer fin de semana de trabajo operativo en Zandvoort al mando de Marcin como nuevo director de Cadillac F1, ‘Checo’ valoró de forma positiva el impacto que ha tenido, incluso en un gran premio donde el directivo no intervino y prefirió conocer el funcionamiento para, a partir de ahí, realizar cambios.

“He visto mucho liderazgo, en primer lugar, de su parte. Creo que llega con un enfoque en el que quiere ver todas las posiciones del equipo. Creo que tiene muy claro en qué debe concentrarse en los próximos tres meses, porque en la Fórmula 1 todo es a muy corto plazo... Pienso que ha sido agradable tener un liderazgo muy fuerte de su parte y ya ha tenido un impacto muy positivo”.