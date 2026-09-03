Toluca y Monterrey jugarán la final de la Leagues Cup

Leagues Cup 2026. Este es el trofeo que levantará el ganador del duelo entre Toluca y Monterrey tras la final de la Leagues Cup 2026. (Foto especial)

Toluca y Monterrey se disputarán el domingo el trofeo de la Leagues Cup luego de vencer el miércoles 2-0 al León y 5-4 al América en penales, respectivamente, en semifinales disputadas en Estados Unidos.

Será la primera vez en la historia del torneo que la final será entre equipos mexicanos.

La final entre Toluca y Monterrey se jugarán el domingo en el estadio Shell Energy, en Houston, Texas. En el mismo estadio se definirá antes al ganador del tercer sitio entre León y América

Los Diablos Rojos que vencieron 2-0 al León llegaron por primera vez a la final de la Leagues Cup, título que les falta bajo el mando del Turco Mohamed.

Entre los incidentes del partido destacaron las expulsiones del colombiano Jhohan Romaña, del León al minuto 75 y de Bruno Méndez, del Toluca, al 89.

Drama en la eliminación del América

El Monterrey eliminó al América con drama en el estadio Dignity Health Sports Park, en Carson, California, luego de que tras el empate 2-2 todo se tuvo que definir en penales.

Los Rayados dirigidos por el argentino Matías Almeyda derrotaron al equipo de Guillermo Almada en penales (5-4). Alan Cervantes falló por el América y el belga Hugo Cuypers hizo el cobro decisivo por el Monterrey.