Wout Van Aert se impone en la etapa 13 de La Vuelta a España

Vuelta a España -Etapa 13. El belga Wout Van Aert, del equipo Visma Lease a Bike, se impone en la meta de la etapa 13 de La Vuelta a España, de 192 km de recorrido entre las localidades de Almuñecar y Loja (Granada). (Javier Lizón/EFE)

El belga Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) conquistó este viernes la etapa 13 de La Vuelta a España, disputada sobre 192,8 kilómetros entre Almuñécar y Loja.

Van Aert, convertido en protagonista de una fuga multitudinaria, remató su exhibición con un ataque en los kilómetros finales que solo pudo seguir el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), a quien batió en el esprint de dos.

Ambos corredores marcaron un tiempo de 4:34:00, mientras el británico Matthew Brennan (Visma Lease a Bike) encabezó el grupo perseguidor a 24 segundos, en una jornada de media montaña marcada por el calor y más de tres mil metros de desnivel acumulado.

Este triunfo significó la cuarta victoria de etapa de Van Aert en la ronda española y la primera de esta edición para el belga, además de elevar a cuatro las conquistas del Visma Lease a Bike, después de las tres logradas por Brennan.

Enric Mas mantiene el liderato a paso firme

El español Enric Mas (Movistar) cruzó la meta en el grupo principal y conservó por quinta jornada consecutiva el maillot rojo, con una ventaja de 1:45 minutos sobre el esloveno Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y de 2:06 sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM).

La clasificación general mantiene además al ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) cuarto a 3:53 minutos, mientras el esloveno Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) ocupa la sexta plaza a 4:59, apenas un día después de su triunfo en Calar Alto.

Así, mientras Mas protege el rojo con paso firme, Van Aert volvió a teñir de verde una jornada de La Vuelta con la potencia de un clasicómano y la precisión de un velocista, dejando en Loja una de las estampas más brillantes de esta segunda semana.

Clasificación general de La Vuelta A España 2026

1. Enric Mas (Movistar Team) – 45h08′51″

2. Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) – +1′45″

3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – +2′06″

4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) – +3′53″

5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) – +4′29″

6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) – +4′59

7. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – +05′32″

8. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) – +07′58″"

9. Harold Tejada (XDS Astana Team) – +08′33″

10. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) – +11′06″