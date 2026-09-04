George Russell lidera la FP2, en la que ‘Checo’ Pérez fue 20 en el GP de Italia

Fórmula 1 GP de Italia. El Mercedes de George Russell durante las prácticas del Gran Premio de Italia en Monza. (ANNA SZILAGYI/EFE)

George Russell y su Mercedes fue el más rápido en las prácticas libres dos del Gran Premio de Italia, después de que Charles Leclerc y Lewis Hamilton y sus Ferrari dominaron la primera sesión en el Circuito de Monza.

Sergio ‘Checo’ Pérez, que solo disputó la segunda sesión por cederle su coche a Colton Herta al inicio del día, fue 20° con un tiempo de 1m25s082, que lo dejó delante de Valtteri Bottas, su compañero en Cadillac.

George Russell lideró la sesión al registrar en su mejor tiempo 1m22s559 con neumáticos blandos, seguido de Leclerc con 1m22s679 y de su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli con 1m22s700. El líder del campeonato que deberá penalizar en la parrilla por cambio de motor.

Lando Norris y su McLaren, cuarto con 1m22s943, seguido por Lewis Hamilton y Oscar Piastri, ambos a cuatro décimas de la cima. Al igual que en la práctica uno, Arvid Lindblad volvió a ser el mejor del resto con su Racing Bulls, seguido por Oliver Bearman con su Haas.

Max Verstappen, tras dejar su coche a Ayumu Iwasa en la primera sesión, fue apenas noveno (1m23s377), a ocho décimas de Russell, y Yuki Tsunoda completó el top 10 con el otro Racing Bulls.

Jornada calurosa durarte las prácticas en Monza

La segunda práctica arrancó con más calor que la primera: 33 grados de temperatura ambiente, que sobre la pista ascendían a los 56 grados.

A los 15 minutos ‘Checo’ Pérez registró en su primer tiempo 1m27s436, un comienzo cauto del mexicano tras los problemas que afectaron a su monoplaza, conducido por Colton Herta, en la primera sesión.

Russell mejoró su marca hasta 1m22s559 a 25 minutos del final de la sesión, lo que sería lo mejor de la jornada, y era escoltado por Leclerc, a 0s120, seguido de Antonelli, Norris, Hamilton y Piastri.

El mexicano luego mejoró a 1m25s082 para quedar delante de Bottas, aunque Alonso lo superaría.

La parte final de la sesión tuvo a pilotos y equipos trabajando con los tres compuestos de neumáticos en pista. Durante este período, Leclerc tuvo un trompo en la Variante della Roggia y Colapinto se fue ligeramente a la grava en la salida de la Variante Ascari, pero sin consecuencias para ninguno.