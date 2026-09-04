Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la Jornada 7| Apertura 2026

Nos acercamos a la mitad de la fase regular del torneo del futbol mexicano de Liga MX. Los equipos candidatos al título empiezan a tener su propia carrera por el liderato general con algunas sorpresas incluidas en la parte alta. Sin embargo, este fin de semana vamos a tener una jornada “incompleta”, ya que cuatro partidos fueron reprogramados debido a la participación de algunos clubes en la Leagues Cup.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2026, Jornada 7

Liga MX | Apertura 2026, Jornada 7 La séptima fecha de la fase regular tendrá cuatro partidos pospuestos debido a las semifinales recientes de la Leagues Cup 2026.

FC Juárez vs Pachuca | viernes 4 de septiembre (21:00 horas)

Para iniciar un nuevo viernes futbolero, volvemos a la frontera de Ciudad Juárez, donde los ‘Bravos’ quieren cortar su infame racha de seis partidos consecutivos con derrota en este torneo e igualar el récord histórico de Dorados de Sinaloa y Gallos Blancos de Querétaro. Por su parte, los Tuzos están necesitados de conseguir un triunfo que los acerque a zona de repechaje luego de cinco partidos sin ganar.

Atlético de San Luis vs Chivas | sábado 5 de septiembre (17:00 horas)

Duelo de rojiblancos en San Luis. El equipo potosino viene de conseguir su primera victoria en un sorpresivo duelo en Monterrey, Ahora, quieren mantener el nivel y seguir sumando para escalar lugares en la clasificación general. Por su parte, las Chivas tienen una oportunidad de pelear por los primeros puestos de forma provisional, pues un triunfo los pondría, de momento, en el segundo puesto y dos puntos debajo del América.

Tigres vs Necaxa | sábado 5 de septiembre (19:00 horas)

El cuadro de la UANL parece seguir en su letargo luego de su último empate sin goles. Los regiomontanos han sido una de las decepciones de este campeonato y un nuevo tropiezo esta semana podría empezar a complicar sus aspiraciones por un lugar privilegiado en la liguilla de este semestre. Por su parte, Necaxa todavía no sabe lo que es ganar fuera de casa. Los ‘Rayos’ necesitan mejorar su rendimiento fuera de Aguascalientes para poder luchar por mejores cosas.

Atlas vs Atlante | sábado 5 de septiembre (21:00 horas)

Los rojinegros han sido una de las sorpresas de la temporada. El equipo tapatío aparece en la cuarta posición tras cuatro victorias y dos empates. Sin embargo, ambos descalabros han llegado en condición de locales, por lo que necesitan afinar su juego en casa. Del otro lado, Atlante ha sido de los equipos que más empata en este torneo, los ’Potros de Hierro’ han dejado ir muchos puntos en igualadas y ahora esperan sumar de a tres.

Cruz Azul vs Santos Laguna | domingo 6 de septiembre (17:00 horas)

Los vigentes campeones del futbol mexicano siguen en busca de regresar al nivel del torneo pasado. El desempeño defensivo de ‘La Máquina’ con 11 goles en contra ha sido uno de los puntos débiles de este equipo, siendo uno de los más goleados hasta el momento, sólo por debajo de Juárez, que ha recibido 19. Por su parte, Santos Laguna viene de sumar su primer punto, pero permanece sin victorias en este torneo. Los ‘Guerreros’ siguen en una de las crisis futbolísticas más graves de los años recientes e incluso con un triunfo se mantendrían en el penúltimo puesto de la clasificación general.

Partidos reprogramados de la jornada 7 | Apertura 2026, Liga MX

Por otra parte, cuatro enfrentamientos de esta séptima jornada fueron cambiados de fecha y horario debido a la participación de cuatro equipos en las semifinales de la Leagues Cup esta semana

Pumas vs León | miércoles 10 de septiembre (21:00 horas)

Universidad Nacional sigue batallando con encontrar el juego que los llevó a la final del torneo anterior. Los auriazules no han sido los mismos bajo el mando de Esteban Solari y la situación se empieza a comprometer para el entrenador argentino. Por su parte, ‘La Fiera’ ha tenido un rendimiento sólido hasta el momento y está cerca de la zona de liguilla.

Puebla vs Toluca | martes 15 de septiembre (19:00 horas)

Después de dos partidos en casa, ‘La Franja’ marcha invicto como local. Los ‘Camoteros’ están dentro de los ocho mejores por primera vez en mucho tiempo y vencer a uno de os principales candidatos podría ser el impulso que necesitan. Los ‘Diablos’ obtuvieron su pase a la final del torneo contra la MLS y quieren seguir sumando títulos bajo el mando de Antonio Mohamed. Además, son los perseguidores más cercanos al América en su carrera por el título.

América vs Tijuana | lunes 28 de septiembre (21:00 horas)

Las ‘Águilas’ se mantienen como líderes generales invictos de este certamen con cinco triunfos y un empate. El cuadro de Guillermo Almada empieza a funcionar como lo espera la afición y busca seguirse perfilando como favorito. Por su parte, los Xolos de Gilberto Mora parecen estar regresando a la carrera por la parte alta después de varios torneos en la sombra de la eliminación.

Querétaro vs Monterrey | miércoles 14 de noviembre (17:00 horas)

Será hasta la parte final del torneo cuando estos dos equipos disputen su partido pendiente. Gallos Blancos también parece estar despertando de un mal momento y está en la zona de liguilla. Mientras tanto, los ‘Rayados’ siguen dejando algunas dudas por su rendimiento, pero ya obtuvieron su boleto a final de la Leagues Cup.