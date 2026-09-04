Real Betis vs Real Madrid: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver en vivo La Liga española

Real Betis vs Real Madrid El cuadro de la capital española quiere seguir su paso perfecto y colocarse como líder provisional del campeonato tras cuatro jornadas disputadas.

El futbol español abre su cuarta fecha de la temporada con el Real Madrid visitando al Real Betis. El equipo que dirige José Mourinho quiere seguir con su paso perfecto que lleva hasta el momento en este inicio de campaña y sumar su cuarta victoria consecutiva ante un rival que busca de nueva cuenta llegar a puestos de competencias europeas. El equipo sevillano tiene la localía el día de hoy y buscará aprovecharla para sumar tres puntos vitales en su carrera por estar en la parte alta de la clasificación general.

¿A qué hora se juega el Real Betis vs Real Madrid? LaLiga 2026-2027, Jornada 4

13:00 horas (CDMX)

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Estamos todavía en la parte inicial del torneo, pero la carrera por el liderato y el título ya comienza a separarse de nueva cuenta. FC Barcelona y el Real Madrid son los únicos con tres victorias después de tres partidos disputados y comparten de momento la cima de la clasificación general. Ambas escuadras saben que su historia y afición les exige ir por el campeonato, por lo que cada resultado es clave.

El equipo merengue trajo múltiples refuerzos para esta temporada y mejorar los resultados. Sin embargo, ha sido de nueva cuenta Kylian Mbappé quien está brillando y ya se colocó como el mejor goleador del equipo madridista hasta el momento. El jugador francés sigue siendo el referente ofensivo tras convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales en el pasado mes de julio.

La afición continúa esperando todavía ver más de Yan Diomande, Bernanrdo Silva y Carlos Espí, quienes llegaron recientemente en el mercado de fichajes, pero todavía no han tenido una actuación estelar con el equipo blanco en este inicio de temporada y de cara al inicio de la fase regular de UEFA Champions League la próxima semana, donde enfrentarán al Inter de Milán.

Por su parte, el Real Betis viene de sufrir su primera derrota después de iniciar el torneo con dos victorias consecutivas, ambas por la mínima diferencia. Con el regreso de Isco Alarcón, el jugador de la Selección Mexicana, Álvaro Fidalgo no ha tenido minutos en lo que va de esta temporada y ha sido relegado a la banca en estos tres primeros enfrentamientos.

Posibles alineaciones del Real Betis vs Real Madrid

Real Betis: Álvaro Valles, Fran García, Natan, Diego Llorente, Marcos Bellerín, Marc Roca, Rodrigo Riquelme, Pablo Fornals, Antony, Cucho Hernández

Real Madrid: Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Federico Valverde, Bernardo Silva, Arda Güller, Jude Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé