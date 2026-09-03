¿César ‘Cachorro’ Montes ficha con Cruz Azul? Esto sabemos del posible fichaje de la Máquina

César Montes César Montes fue seleccionado nacional durante el Mundial 2026. (Mexsport)

César Montes está en la mira de un grande de México, la Máquina Celeste de la Cruz Azul trabaja para poder fichar al jugador, ya que necesita a un elemento con sus características y esperan traerlo a las filas cementeras.

¿Cruz Azul quiere fichar a César ‘Cachorro’ Montes?

Luego de que Alan Mozo fuera presentado este miércoles, en La Noria buscan más opciones para repatriar a César Montes, quien sería una gran adición a la plantilla de Cruz Azul.

De acuerdo con Azteca Deportes, los cementeros preparan una nueva propuesta al Lokomotiv de Moscú para repatriar al ‘Cachorro’, quien es parte fundamental del club ruso en la actualidad.

“Fuentes señalan que la directiva cementera analiza distintas estructuras para presentar una propuesta que permita acercarse a las condiciones del Lokomotiv de Moscú”, dice el posteo.

La directiva celeste ya había intentado en ocasiones anteriores negociar por el zaguero, pero para el Lokomotiv la propuesta resultó insuficiente y esperan un número mucho más alto.

“Las posturas de ambos clubes no han logrado coincidir respecto al valor del seleccionado mexicano, Cruz Azul busca ahora modificar la fórmula de la operación en lugar de limitarse a incrementar la cantidad ofrecida”, continúa el posteo.

¿Cómo puede fichar Cruz Azul a César Montes?

Hay varias formas en que César Montes llegaría a Cruz Azul, una sería que sea cedido por un tiempo, la otra es la compra total de su carta y la última, la cual es más flexible y es que ambas instituciones compartan un porcentaje del jugador.

La Máquina habría presentado anteriormente una propuesta cercana a los 7 millones de euros más bonos, pero el equipo ruso busca una suma superior a los 10 mde, por lo que esperan una contraoferta.

Finalmente, César Montes podría ser repatriado a la Liga MX, siempre y cuando Cruz Azul ofrezca una buena cantidad de billetes al Lokomotiv de Rusia y sería uno de los ‘bombazos’ para el Apertura 2026.