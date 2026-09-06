Toluca conquista la Leagues Cup y confirma su dominio; vence 2-0 a Monterrey en la final

Final Leagues Cup: Toluca - Monterrey Jugadores de Toluca celebran con el trofeo este domingo, en un partido de la final de la Leagues Cup entre Toluca y Monterrey en el estadio Shell Energy de Houston (EE.UU.). EFE/ Carlos Ramírez (Carlos Ramírez/EFE)

Toluca confirmó su gran momento futbolístico al imponerse 2-0 a Monterrey este domingo en la final de la Leagues Cup, torneo que reúne a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

En la cancha del Shell Energy Stadium de Houston, Texas, el equipo dirigido por Antonio Mohamed encontró rápidamente la ventaja y marcó el rumbo del encuentro. Apenas al minuto 4, Alexis Vega aprovechó un rebote tras un disparo del uruguayo Federico Viñas que se estrelló en el poste y definió con calidad al ángulo para colocar el 1-0.

La anotación tempranera permitió que los Diablos gestionaran el partido con mayor tranquilidad. Aunque tuvieron más tiempo la posesión del balón, fueron los Rayados quienes generaron las opciones más peligrosas durante la primera mitad.

Rayados reaccionó, pero careció de contundencia

El conjunto regiomontano, ahora bajo el mando del argentino Matías Almeyda, buscó responder de inmediato y tuvo varias aproximaciones importantes. La más clara llegó al minuto 42, cuando el delantero belga Hugo Cuypers apareció dentro del área con una oportunidad que estuvo cerca de convertirse en el empate.

Para el segundo tiempo, Monterrey adelantó líneas y asumió mayores riesgos en busca de igualar el marcador. Sin embargo, esa estrategia también dejó espacios para los contragolpes de un Toluca que nunca perdió el orden defensivo.

Al minuto 51, Federico Viñas estuvo muy cerca de ampliar la ventaja escarlata, mientras que en el 59 nuevamente Cuypers hizo temblar a los aficionados toluqueños con un remate de cabeza que se fue apenas desviado por centímetros.

Helinho sentenció el campeonato

Cuando mejor jugaba Monterrey y parecía acercarse al empate, Toluca encontró el golpe definitivo. Al minuto 67, Helinho recibió una asistencia de Federico Viñas y definió frente al arco para marcar el 2-0, en una jugada en la que el guardameta argentino Esteban Andrada mostró una reacción tardía.

El arquero de Rayados volvió a sufrir minutos después. En el 72, un error suyo dejó el balón a disposición de Jorge Díaz, quien estuvo cerca de convertir el tercero, aunque su disparo terminó estrellándose en el poste.

Los últimos minutos transcurrieron con un Monterrey volcado al frente, pero sin la precisión necesaria para inquietar seriamente a los Diablos, que administraron la ventaja hasta escuchar el silbatazo final.

Los Diablos ratifican su protagonismo

Con esta conquista, Toluca reafirma el proyecto encabezado por Antonio Mohamed y se consolida como uno de los clubes más sólidos y exitosos del futbol mexicano en los últimos años. La combinación de experiencia, talento ofensivo y un sistema de juego equilibrado volvió a dar resultados en un escenario internacional.

Además, figuras como Alexis Vega, Federico Viñas y Helinho fueron determinantes a lo largo del certamen, permitiendo que los escarlatas levantaran un título que cada vez adquiere mayor relevancia dentro del calendario de clubes de la región.

León se queda con el tercer lugar

Horas antes de la final, León aseguró la tercera posición del torneo al derrotar 1-0 al América.

El único gol del encuentro fue obra del colombiano Díber Cambindo, quien aprovechó una asistencia de su compatriota Daniel Arcila para darle la victoria a La Fiera y cerrar con una nota positiva su participación en la competencia.