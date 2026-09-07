México vs Polonia: ¿Cuándo y a qué hora se juega el segundo partido de la Selección en el Mundial sub-20 Femenil?

México vs Polonia Sub-20 El Tricolor buscará su primera victoria del torneo tras el empate en su debut.

La Selección Mexicana Femenil Sub-20 tendrá esta semana un enfrentamiento clave ante las anfitrionas del Mundial Sub-20 Femenil 2026 en Polonia, torneo que ha dejado un amargo inicio para el Tricolor femenino después de su empate contra Benín en el partido debut.

A partir del duelo contra Polonia, seguido de un enfrentamiento más contra la selección Argentina, las mexicanas buscarán asegurar su pase a la siguiente ronda de la competencia internacional.

México vs Polonia en el Mundial Sub-20 Femenil: día, horario y dónde ver

La 12a edición del Mundial Femenino Sub-20 arrancó el 5 de septiembre en Polonia, país que anfitriona por primera vez un torneo femenino de la FIFA; el término de la competencia está programado para el 27 de septiembre de 2026.

México arribó al torneo como uno de los equipos preferidos, ya que entre las seleccionadas destacan jugadoras con experiencia en Copas del Mundo Sub-17 y Sub-20. No obstante, el empate de su debut ante Benín las ha orillado a asegurarse más puntos en esta primera fase para mantenerse dentro del torneo.

La oportunidad llegará este martes 8 de septiembre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, enfrentando a las anfitrionas de la competencia: Polonia.

A diferencia de la Selección Mexicana Sub-20, las polacas dominaron de forma contundente su primer partido contra Argentina, imponiéndose 3-0 y escalando a la cima de su grupo en esta primera etapa.

El partido México vs Polonia en el Mundial Femenino Sub-20 será clave para definir la posición y permanencia de las mexicanas en el torneo, por lo que no puedes perderte la transmisión disponible en:

TUDN.

ViX Premium.

Canal Nueve.

Para el siguiente peldaño del torneo internacional (octavos de final), clasificarán los dos mejores equipos de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros lugares.

¿Qué pasó en el México vs Benín del Mundial Sub-20 Femenil?

A pesar de que la Selección Mexicana Femenil ingresó a la competencia internacional como uno de los equipos favoritos, el primer encuentro ante Benín demostró que la volatilidad de los resultados continúa siendo una de las variables más constantes del futbol, terreno en el que nada está asegurado hasta el silbatazo final.

#Sub20 | ¡MARCADOR FINAL! 🇲🇽



Un empate 2-2 ante Benín marca el inicio de nuestra aventura mundialista. ⚽️✨



Esto apenas comienza. ¡VAMOS, MÉXICO! 🇲🇽💚#U20WWC pic.twitter.com/MTIRBrE3cH — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) September 5, 2026

Las mexicanas comenzaron controlando gran parte del partido y se pusieron a la cabeza en el encuentro tras el primer gol, obsequio de Alice Soto, mientras que durante el segundo tiempo, Montserrat Saldívar —jugadora del América— incrementó la diferencia con una segunda anotación.

Sin embargo, Romaine Gandonou presionó a la defensa tricolor hasta que se produjo el penal que les daría el primer gol a las africanas. Más adelante, Benín logró interceptar un balón que las mexicanas retrasaron; este error de la Selección Mexicana permitió a las africanas definir la jugada que les regalaría el empate.

México tendrá la dura tarea de imponerse sobre las anfitrionas del torneo el martes 8 de septiembre, buscando escalar en la posición del grupo para arrebatar su clasificación del próximo rival: Argentina.