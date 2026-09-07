Tyler Smith ¿Qué lesión tiene Tyler Smith y cuánto tiempo estará fuera? Confirman que el jugador de Dallas tendrá una cirugía este martes (X: @RapSheet)

Durante la primera parte de la temporada regular, los Cowboys no contarán con el liniero ofensivo titular Tyler Smith, quien será operado este martes, según informó el entrenador en jefe Brian Schottenheimer.

¿Cuánto tiempo estará ausente Tyler Smith?

De acuerdo con lo informado por el entrenador Brian Schottenheimer en conferencia de prensa este lunes 7 de septiembre, el guardia izquierdo Tyler Smith se someterá a una operación en el pulgar, por lo que estará fuera de actividad entre cuatro y seis semanas.

Aunque ha sido seleccionado al Pro Bowl en sus tres temporadas dentro de la liga, las reglas de la NFL lo obligarán a perderse al menos los primeros cuatro partidos de la temporada.

La molestia en la mano lo aquejaba desde tiempo atrás, pero el jugador había intentado evitar la intervención quirúrgica.

Ante su ausencia, T.J. Bass ocupará el puesto de guardia izquierdo, cabe destacar que los Cowboys le aseguraron un contrato como agente libre restringido de segunda ronda para respaldar la plantilla ante imprevistos como el de Tyler.

¿Cuándo reaparecería Tyler Smith con los Cowboys?

Tras someterse a la cirugía para reparar los ligamentos, lo más pronto que el jugador de 25 años podría volver a la acción sería el 8 de octubre frente a los Tampa Bay Buccaneers.

Sin embargo, al tratarse de un partido de jueves por la noche, el margen de recuperación sería muy corto, por lo que los Cowboys proyectan su reaparición para el encuentro del 18 de octubre contra los Green Bay Packers.