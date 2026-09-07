¿Sacaron a Santiago Domínguez del Cruz Azul vs Santos? Esto se sabe de su supuesta expulsión del Estadio Banorte

Santiago Domínguez El podcaster habría sido retirado del estadio tras la polémica viral de comentarios misóginos dirigidos a las jugadoras del Cruz Azul.

La noche del domingo 6 de septiembre, durante el partido Cruz Azul vs Santos Laguna de la Jornada 7 de la Apertura 2026, se dio a conocer que Santiago Domínguez —creador de contenido y miembro del podcast Pláticas del Mal— habría sido retirado del Estadio Banorte, según lo señalaron imágenes virales en redes sociales; en ellas, se observa a elementos de seguridad rodeando al influencer en los pasillos del recinto deportivo.

Esta situación surge tras los comentarios misóginos que Domínguez expresó contras las jugadoras del Cruz Azul en su podcast el mes pasado, conducta que recibió un inmediato rechazo por parte del público y la condena en contra de la violencia digital por parte del Club Femenil, así como de la Secretaría de Mujeres del Gobierno de México.

¿Santiago Domínguez fue expulsado del Estadio Banorte en el Cruz Azul vs Santos?

Después de que imágenes de Santiago Domínguez, rodeado de elementos de seguridad en los pasillos del Coloso de Santa Úrsula previo a que diera comienzo el enfrentamiento entre Cruz Azul y Santos del domingo 6 de septiembre, se difundieran en redes sociales, internautas y medios de comunicación señalaron la posibilidad de que habría sido expulsado del estadio debido a la controversia de las expresiones misóginas que realizó contra las jugadoras de la Máquina Celeste a mediados de agosto.

COMUNICADO OFICIAL ✍🏻🚂 pic.twitter.com/6Vr1WLsnZy — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) August 18, 2026

El comentario: “Estas pendej*s no representan a Cruz Azul y deberían correrlas a todas(...) De hecho, deberían mandarlas a un table dance a ver si les va mejor a las pendej*s en lugar de ser futbolistas”, conllevó que el creador de contenido fuera duramente señalado por el público, la afición, las jugadoras del Cruz Azul, la organización femenil del club e incluso la Secretaría de Mujeres federal.

Debido a ello, internautas aseguraron que la institución había “cumplido el veto” asignado a Domínguez, por lo que presuntamente fue escoltado por los elementos de seguridad del Estadio Banorte para retirarlo del partido correspondiente a la Jornada 7.

En su comunicado emitido el 17 de agosto, la institución femenil del legendario club detalló que se reservarían el derecho a tomar las acciones legales correspondientes, ya sean civiles o penales, para sancionar “conforme a derecho” la conducta del creador de contenido.

Sin embargo, hasta el momento, ni la organización de Cruz Azul ni autoridades del Estadio Banorte han emitido un comunicado oficial que confirme la presunta expulsión de Santiago Domínguez del Cruz Azul vs Santos, además de que sus compañeros en el podcast Pláticas del Mal revelaron otra versión de los hechos.

“La seguridad únicamente lo cambió de lugar”: Compañeros de Domínguez dan otra versión

Una vez que las imágenes se viralizaron en redes, medios de comunicación difundieron la noticia de la supuesta expulsión de Domínguez la noche de ayer, lo que generó mayor alcance entre internautas e incluso atrajo la atención de otros miembros del podcast Pláticas del Mal, quienes inmediatamente llamaron al influencer para rectificar la noticia.

En la llamada, Santiago Domínguez aclaró a su compañero que no fue expulsado del encuentro futbolero, sino que “únicamente lo cambiaron de lugar”. No obstante, la respuesta aún generó dudas entre sus seguidores, quienes señalaron la cantidad de elementos de seguridad que le habían rodeado en los pasillos del estadio, según mostraban las imágenes.

Circulan versiones en “medios e internet” de que Santi fue expulsado del estadio, lo cual es mentira.



Si fue abordado él, nuestro camarógrafo, y una chica que los acompañaba y fueron revisados injustificadamente por policías del estadio y una persona “sospechosa” que no podemos… pic.twitter.com/AiBg9NlH64 — Mike Maquina del Mal (@mikemaquinadel) September 7, 2026

“Fueron revisados injustificadamente por policías del estadio y una persona ‘sospechosa’ que no podemos asegurar que trabaje en Cruz Azul”, explicó Mike ‘Máquina del Mal’, quien participa con Domínguez en el podcast deportivo; a su vez, pidió a los medios de comunicación rectificar su información y “dejar de acosar” a su compañero.

La situación del domingo 6 de septiembre no fue la única aparente consecuencia de los comentarios misógicos realizados Santiago Domínguez, ya que el podcast perdió a uno de sus socios comerciales el mes pasado, cuando TeamMéxico informó el 18 de agosto que cortaría su relación de patrocinio con Pláticas del Mal.