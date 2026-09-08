Cage The Elephant se presentará en el medio tiempo el NFL Munich Game 2026

La National Football League (NFL) anunció que Cage The Elephant encabezará el espectáculo de medio tiempo durante el NFL Munich Game 2026 entre los New England Patriots y los Detroit Lions.

¿Cuándo se presentará Cage The Elephant en un jueg de la NFL?

El juego de NFL donde Cage The Elephant se presentará se realizará el próximo domingo 15 de noviembre a las 7:30 am, tiempo centro de la Ciudad de México (9:30 am, hora del Este), en la FC Bayern Munich Arena.

La presentación en Múnich será parte de un récord de siete espectáculos de medio tiempo presentados por American Express que se llevarán a cabo durante los NFL International Games 2026, una cartelera de presentaciones musicales en vivo por siete países y cuatro continentes, en la temporada de la NFL con más partidos internacionales hasta la fecha.

“Hemos tocado muchos espectáculos en Alemania a lo largo de los años y el público siempre nos ha dado todo lo que tiene”, dijo Matt Shultz de Cage The Elephant.

Cage The Elephant Cage The Elephant saldrá al medio tiempo del juego NFL en Alemania. (NFL)

Una de las bandas de rock que han definido a su generación, Cage The Elephant ha llevado su mezcla de música rock alrededor del mundo. Los dos veces ganadores del premio GRAMMY a Mejor Álbum de Rock han acumulado más de 10 mil millones de reproducciones y 13 discos número uno en la radio Alternative, y realizaron una gira por Estados Unidos como invitados especiales en el Oasis Live ’25 Tour.

“Presentarse en un espectáculo de medio tiempo es algo completamente diferente porque tienes la oportunidad frente a un estadio y una audiencia global, y tienes que hacer que cada segundo cuente. Vamos a traer la misma energía que llevamos a nuestros propios espectáculos y ya no podemos esperar”, agregó.

El NFL Munich Game 2026 será el tercer partido de temporada regular de la NFL realizado en la ciudad, después de los encuentros de 2022 y 2024, y se juega en colaboración con FC Bayern Munich y la Ciudad de Múnich.

“Cage The Elephant es una de las grandes bandas de rock en vivo en la actualidad y Alemania tiene una profunda tradición de rock con un público de futbol americano que canta de principio a fin, por lo que esperamos colaborar con la banda en una presentación que capture la energía que esté a la altura del momento. Múnich nos ha dado algunos de los ambientes más memorables de cualquier juego internacional que hemos realizado, y queríamos un espectáculo de medio tiempo que pudiera enfrentarse de lleno a un público así”, dijo Tim Tubito, director senior de Presentación Global de Juegos, Música y Entretenimiento de la NFL.

¿Cómo ver EN VIVO la presentación de Cage The Elephant en el NFL Munich Game 2026?

La presentación completa de medio tiempo de Cage The Elephant será transmitida en vivo en Alemania de forma gratuita por RTL y por Sky Sport.

Cage The Elephant se une a la cartelera previamente anunciada de artistas internacionales de medio tiempo, incluidos los Jonas Brothers en el NFL Melbourne Game 2026 el jueves 10 de septiembre en el Melbourne Cricket Ground; Pedro Sampaio y Ricky Martin en el NFL Rio Game 2026 el domingo 27 de septiembre en el Estadio Maracanã; Ayra Starr en el NFL London Game 2026 el domingo 11 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium; y The Warning en el NFL Mexico City Game 2026 el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

La liga está comprometida a fomentar el crecimiento de este deporte en todos los niveles del país, interactuando con fans todo el año a través de socios, programas e iniciativas. Próximamente habrá más información sobre las actividades de entretenimiento y los eventos para aficionados relacionados al NFL Munich Game 2026.

La información sobre los boletos para el NFL Munich Game 2026 está disponible en nfl.com/munich.