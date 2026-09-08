Champions League Champions League: ¿Quiénes son los jugadores mexicanos que disputarán el torneo este año? (X: @ChampionsLeague)

Tras el cierre del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, el protagonismo regresa a los clubes europeos con el arranque de la temporada 2026/27 de la UEFA Champions League.

Esta nueva edición de la Copa de Europa contará con la presencia de tres futbolistas mexicanos inscritos para competir en la fase de liga con sus respectivos equipos: Porto, Real Betis y Atlético de Madrid.

¿Quiénes son los jugadores mexicanos que disputarán la UEFA Champions League 2026/27?

La llegada de Santiago Giménez al FC Porto representa la oportunidad ideal para iniciar una nueva etapa y dejar atrás una temporada complicada.

Este cambio de escenario a su favor se tomará en cuenta con el historial exitoso de otros futbolistas mexicanos portando la camiseta de los Dragones Azules. Con su firma en el club, el delantero mexicano se alista para desafiar a gigantes del continente como Manchester City, Napoli y Liverpool.

Por su parte, Álvaro Fidalgo recibió el respaldo del técnico chileno Manuel Pellegrini, quien tomó la decisión de incluirlo en la lista oficial del Real Betis para disputar la máxima competencia de clubes en Europa.

Su participación con el conjunto verdiblanco no representa una tarea sencilla, ya que le exigirá medirse frente a rivales de la talla de Borussia Dortmund, Arsenal y Bayern Múnich.

En tanto, Obed Vargas encara el reto continental portando los colores del Atlético de Madrid. Aunque su incorporación al club se contempló inicialmente como una cesión para sumar minutos y experiencia antes de pelear por un puesto titular, Vargas ya se encuentra en la órbita del primer equipo para afrontar un exigente calendario que incluye los encuentros ante Liverpool, Manchester United y Bayern Múnich.

¿Cómo queda el calendario de los mexicanos en la Champions League?

Los compromisos para cada uno de los futbolistas mexicanos durante la fase de liga se jugarán de la siguiente manera:

Calendario de Santiago Giménez (FC Porto)

08/09/2026: FC Porto vs. Manchester City

14/10/2026: Real Betis vs. FC Porto

20/10/2026: FC Porto vs. PSV Eindhoven

04/11/2026: FC Porto vs. Napoli

24/11/2026: Feyenoord vs. FC Porto

09/12/2026: Liverpool vs. FC Porto

19/01/2027: FC Porto vs. Slavia Praha

27/01/2027: LASK vs. FC Porto

Calendario de Álvaro Fidalgo (Real Betis)

08/09/2026: Lille vs. Real Betis

14/10/2026: Real Betis vs. FC Porto

21/10/2026: Real Betis vs. Feyenoord

04/11/2026: Borussia Dortmund vs. Real Betis

24/11/2026: Slovan Bratislava vs. Real Betis

09/12/2026: Real Betis vs. Como

20/01/2027: Real Betis vs. Arsenal

27/01/2027: Bayern Munich vs. Real Betis

Calendario de Obed Vargas (Atlético de Madrid)

09/09/2026: Liverpool vs. Atlético de Madrid

13/10/2026: Atlético de Madrid vs. Manchester United

20/10/2026: Stuttgart vs. Atlético de Madrid

03/11/2026: Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich

25/11/2026: Atlético de Madrid vs. Viking

09/12/2026: PSV Eindhoven vs. Atlético de Madrid

19/01/2027: Bodø/Glimt vs. Atlético de Madrid

27/01/2027: Atlético de Madrid vs. Fenerbahçe