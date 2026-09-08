¡Orgullo mexicano! Scarlett Camberos y Julián Quiñones son nominados al Balón de Oro

Scarlett Camberos y Julián Quiñones Los dos mexicanos nominados al Balón de Oro este 2026. (cuartoscuro)

¡Scarlett Camberos y Julián Quiñones se encuentran nominados para el Balón de Oro! France Football acaba de anunciar la anticipada lista de los 30 nominados.

Balón de oro 2026: Julián Quiñones y Scarlett Camberos entre los nominados

Esta edición del Balón de Oro contará con dos mexicanos entre los 30 nominados tanto para la categoría masculina como femenina.

Scarlett Camberos hace historia como la primera mexicana nominada a la categoría de Balón de Oro femenino. Camberos fue una pieza esencial en el triplete que logó el Club América, el cual también se encuentra entre los nominados a mejor club. La delantera registró 27 goles y 7 asistencias en la última temporada.

Por su parte, Julián Quiñones destacó en la Saudi Pro League, colocándose como el máximo anotador con 33 goles, por encima de Cristiano Ronaldo y Ivan Toney. Además, fue esencial en el desempeño de la selección mexicana durante el Mundial 2026, y terminó por empatar el récord de más goles en la historia de la selección nacional con 4 goles durante su primera justa mundialista.

OUR 2026 WOMEN'S BALLON D'OR NOMINEES!



🇫🇷 Selma Bacha

🇿🇲 Barbra Banda

🇩🇪 Klara Bühl

🇳🇱 Esmee Brugts

🇪🇸 Mariona Caldentey

🇲🇽 Scarlett Camberos

🇳🇱 Kerstin Casparij

🇲🇼 Temwa Chawinga

🇪🇸 Cata Coll

🇭🇹 Melchie Dumornay

🇳🇴 Caroline Graham Hansen

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Alex Greenwood

🇪🇸 Patri Guijarro

🇩🇰… — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Ambos enfrentan fuerte competencia, pero el hecho de estar nominados ya coloca a ambos entre los jugadores mejores valorados de sus respectivas categorías. La premiación tendrá lugar el próximo 26 de octubre en el London Palladium de Londres, Inglaterra.