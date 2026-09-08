Matthew Brennan suma su cuarto triunfo de etapa en la Vuelta a España

La Vuelta, Etapa 16. El británico del Visma Lease a Bike Matthew Brennan (3i) se impone en la etapa 16 de la Vuelta Ciclista que se ha disputado este martes, entre Cortegana y La Rábida (Palos de la Frontera), de 181,1km de recorrido. (Javier Lizon/EFE)

Matthew Brennan se llevó la etapa 16 de la Vuelta a España 2026. El velocista de Visma | Lease a Bike aprovechó un gran lanzamiento de Wout van Aert para superar a Coquard e imponerse con autoridad en un frenético embalaje masivo.

De esta manera, el británico suma 4 triunfos en esta edición, superando el registro del esloveno Tadej Pogacar en 2019. En la general, Enric Mas se mantiene como líder de la clasificación.

Mexicano César Macías es Top 10

El mexicano César Macías, del Burgos Burpellet BH, finalizó en la décima posición al cruzar la meta con el mismo tiempo de 3h56m33s registrado por el ganador Brennan.

El tapatío Macías de 22 años obtuvo su primer resultado de relevancia en una gran carrera.

Este martes en la etapa 16 de la Vuelta, la carrera partió de Cortegana a Palos de la Frontera sobre un trayecto de 181,1 kilómetros, en la provincia de Huelva, donde la multitud disfrutó del rápido remate.

Acompañaron a Brennan en el podio el francés Bryan Coquard, representante del equipo Cofidis y el belga Vito Braet, del Lotto Intermarché.

Enric Mas sigue de rojo líder

En la clasificación general, el español Enric Mas, líder y jefe de filas del Movistar Team, conservó la camiseta roja por novena jornada consecutiva.

A Mas lo persigue el austríaco Felix Gall, del equipo Decathlon AG2R, a 2’06” de ventaja y el experimentado ciclista esloveno Primoz Roglic, del Red Bull-BORA-hansgrohe, a 2’10”.

Este miércoles se disputa de la etapa 17 entre Dos Hermanas y Sevilla. El recorrido constará de 185 kilómetros y un modesto desnivel positivo de 930 metros.

Clasificación general de La Vuelta A España 2026

1. Enric Mas (Movistar Team) – 56h 02′ 29′'

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – +02′ 06′'

3. Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) – +02′10″

4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) – 04′24″

5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) – +05′44″

6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) – +06′14″

7. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – +06′49″

8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) – +07′01″

9. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) – +07′19″

10. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) – +08′55″