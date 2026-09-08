¿Qué mexicanos han sido nominados al Balón de Oro en la historia de FIFA?

Julián Quiñones Julián Quiñones fue nominado al Balón de Oro por su participación en la Liga Árabe y el Mundial 2026. (Mexsport)

México tiene un par de orgullos nacionales a nivel deportivo, luego de que Julián Quiñones y Scarlett Camberos fueron nominados al Balón de Oro 2026, pero en la historia no son los únicos mexicanos que tienen esta distinción.

¿Cuántos mexicanos han sido nominados al Balón de Oro?

De esta forma, México no sólo tiene a ellos dos en la lista del Balón de Oro en la historia del futbol, por lo que hay otros elementos tricolores que también gozan de esta notable distinción.

Con Quiñones y Camberos, sólo hay siete jugadores mexicanos nominados al Balón de Oro y la última vez que hubo jugadores nacionales considerados fue en 2015, es decir, hace más de una década que alguien no destacaba en esta notable lista.

Recordemos aquel lejano 2007, cuando ‘Memo’ Ochoa estaba en su prime y en aquel entonces, el arquero se convirtió en el primer jugador mexicano en ser nominado al Balón de Oro.

Es por eso que en La Crónica recordamos a los jugadores que fueron parte de la lista del Balón de Oro:

Memo Ochoa (2007)

En ese entonces, Memo Ochoa aún jugaba en el América. Sus actuaciones lo llevaron al futbol europeo, donde estuvo unos cuantos años y ser uno de los referentes en la portería de la Selección Mexicana.

Con un voto acumulado en aquel año, Ochoa se ubicó en el puesto 30, por lo que ese año fue considerado uno de los mejores porteros en la historia del país.

Rafa Márquez (2010)

Rafa Márque es considerado uno de los mejores jugadores en la historia no sólo de México, sino del Barcelona y en el 2010 también recibió la distinción al Balón de Oro.

En aquel año, el ‘Kaiser’ levantó la Champions League y LaLiga con el Barcelona, por lo que era uno de los mejores zagueros a nivel mundial en aquel entonces.

Javier ‘Chicharito’ Hernández (2011)

Javier Hernández portó la playera del Manchester United en el 2011, por lo que su rendimiento estaba en boca de todo el mundo y en ese año fue nominado al Balón de Oro.

En aquel entonces, el ‘Chicharito’ anotó 20 goles en 45 partidos, ganó el título de Premier League y la Final de Champions League, por lo que es una de las temporadas más brillantes del mexicano en la historia.

Andrés ‘Principito’ Guardado (2015)

El ‘Principito’ pudo brillar en el 2015, por lo que a pesar de ser defensa tuvo una nominación al Balón de Oro cuando jugaba para el PSV de Holanda.

En ese año, su equipo ganó la Eredivisie y la Supercopa, por lo que recibió la distinción en su posición.

Giovani Dos Santos (2015)

Aunque no lo crean, Gio Dos Santos también tuvo un gran año en el 2015, lejos del rendimiento que tuvo en el América y fue considerado para el Balón de Oro en ese año.

En total, son siete los mexicanos que han sido nominados al Balón de Oro, una muestra de su calidad tricolor y ahora, Quiñones y Camberos pueden hacer historia si reciben algunos votos en su categoría.