WWE SmackDown México: cartelera, precio de los boletos y dónde comprar El WWE SmackDown regresa a México; conoce cuánto cuestan los boletos y quiénes son los luchadores confirmados (@superboletosmx)

El WWE SmackDown regresa a México después de 15 años; conoce quiénes son los luchadores confirmados, así como dónde comprar los boletos y cuánto cuestan.

Se acerca uno de los eventos más esperados por los aficionados de la lucha libre, ya que el Friday Night SmackDown regresará a tierras mexicanas y trae grandes luchadores como CM Punk y Ricky Starks.

¿Cuándo y dónde será WWE SmackDown en México 2026?

La Arena Ciudad de México será testigo del regreso de la WWE a tierras mexicanas el próximo viernes 11 de septiembre para el show de SmackDown. El evento dará inicio a las 17:30 horas y ya se encuentran a la venta los boletos.

Cartelera confirmada: ¿Qué luchadores de la WWE vendrán a México?

Los luchadores confirmados para el próximo WWE SmackDown, que se llevará a cabo en la CDMX, son:

CM Punk

Damian Priest y R-Truth

Fatal Influence

Cody Rhodes

Randy Orton

GUNTHER

Kevin Owens

Trick Williams

Sami Zayn

Jade Cargill

Charlotte Flair

Cabe señalar que la WWE informó que los participantes anunciados se encuentran sujetos a cambios y que más luchadores serán confirmados próximamente.

Precio de los boletos para WWE SmackDown en México

Los precios de los boletos para el WWE SmackDown en CDMX van desde los $1,255 hasta los $12,920 pesos mexicanos, dependiendo del lugar que escojas. Algunas de las zonas que continúan disponibles son:

Butaca 1VL: $1,255

$1,255 Barrera 2: $1,883

$1,883 Platea 3 VL: $3,138

$3,138 Platea VIP 2: $4,380

$4,380 Barrera 2 VL: $4,990

$4,990 Cancha VIP 3: $6,210

$6,210 Ring Side: $8,284

$8,284 Primera Fila: $12,920

¿Dónde y cómo comprar los boletos para WWE SmackDown?

De acuerdo con SuperBoletos, la empresa encargada de la venta, los boletos para el SmackDown en CDMX ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse en línea o en la app de Superfan.

Para comprar en la página web, lo único que tienes que hacer es iniciar sesión con tu cuenta de SuperBoletos, seleccionar los boletos que deseas adquirir, elegir el método de pago y añadir tus datos bancarios.