Álvaro Ortiz ante al reto de ser uno de los 20 mejores aspirantes a tarjeta PGA Tour

Inician las Finales del KFT en Tennessee. El tapatío Álvaro Ortiz no puede darse el lujo de fallar un corte más porque su sueño al PGA Tour se desvanecería. (Foto )

Las finales del Korn Ferry Tour inician esta semana con el torneo Simmons Bank Open, es una serie de cuatro torneos en los que se definirán las 20 tarjetas de acceso al PGA Tour para el 2027, y por las que el mexicano Álvaro Ortiz está en la lucha por una de esas tarjetas.

El tapatío Ortiz se encuentra al momento en esos primeros 20 sitios de la clasificación de puntos, es decir al límite. Por lo que deberá jugar un buen torneo a partir de mañana en el Vanderbilt Legends Club en Franklin, Tennessee, para no salir de ese selecto grupo.

La lucha por las tarjetas del PGA Tour se basa en la acumulación de puntos a lo largo de toda la temporada, desde enero hasta octubre

Ortiz, único mexicano que juega en la gira del Korn Ferry Tour, accedió al Top 20 al ganar el torneo UNC Health Championship el pasado mes de mayo, después consiguió un Top 10 en el OccuNet Classic en junio. Ambos son sus mejores resultados de la temporada que lo mantienen con el sueño de acceder al PGA Tour.

¿Qué necesita Ortiz para llegar al PGA Tour?

Para que Álvaro Ortiz pueda cumplir su sueño de llegar al PGA Tour necesita conservar ese sitio 20 en el cual está posicionado previo a los cuatro eventos finales del Korn Ferry Tour. Y para empezar es no fallar el corte este fin de semana en el Simmons Bank Open y de ahí buscar colocarse entre los primeros puestos de la clasificación para seguir sumando puntos en la clasificación.

De momento el tapatío de 30 años y 240 del ranking mundial (OWGR) ya está entre los 156 mejores de la temporada que acceden a jugar la primera de las finales del Korn Ferry Tour, el Simmons Bank Open a jugarse del 10 al 12 de septiembre en Tennessee, mientras que los 132 mejores tras dicho evento acceden al Nationwide Children’s Hospital Championship, (segundo torneo de las finales) a jugarse del 17 al 20 de septiembre en Columbus, Ohio.

Los 100 mejores clasificados tras el torneo Nationwide accederán al Compliance Solutions Championship (tercera prueba de las Finales), que tendrá lugar del 1 al 4 de octubre en The Patriot Golf Club en Owasso, Oklahoma.

Finalmente, los 60 mejores tras el Compliance Solutions se clasificarán para el Korn Ferry Tour Championship (cuarta prueba de las Finales) a jugarse del 8 al 11 de octubre en The General Golf Club en Glen Allen.

Ese será el camino a recorrer por Álvaro Ortiz en el cual deberá ir sorteando obstáculos para poder acceder al máximo circuito profesional de golf en los Estados Unidos. El último jugador mexicano en el PGA Tour fue Raúl Pereda en 2024.