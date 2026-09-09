Patriots vs Seahawks: pronóstico, análisis y posibles claves del partido de la semana 1 en la NFL

Seahawks vs Patriots El inicio de la temporada de la NFL llaga con los últimos dos equipos que disputaron el Super Bowl en la cancha del Lumen Field de Seattle.

La NFL finalmente está de regreso y este miércoles 9 de septiembre tendremos el kickoff con los dos últimos equipos que disputaron el Super Bowl enfrentándose de nueva cuenta en un duelo con defensivas poderosas. Los vigentes campeones inician como locales en busca de marcar el camino de regreso. Sus rivales, son unos renovados ‘Pats’ que tienen la ilusión de regresar a sus no muy lejanos años de gloria.

Este año, el futbol americano de la NFL regresa un día antes de lo esperado. La liga preparó un partido especial en Australia para el día jueves entre los San Francisco 49’ers y Los Angeles Rams, adelantando el inicio de la temporada y acortando la espera de millones de fans.

Pronóstico del Patriots vs Seahawks | NFL, Semana 1

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadísticas, las probabilidades de resultados quedan de la siguiente manera:

Triunfo New England Patriots 38%

Triunfo Seattle Seahawks: 62%

Análisis del Patriots vs Seahawks | NFL, Semana 1

El último partido de la temporada pasada se convierte también en el primero de esta. Los dos campeones divisionales vigentes se vuelven a enfrentar en lo se anticipa que será de nueva cuenta un duelo de defensivas. Ambas franquicias hicieron de esta su principal fortaleza durante el año pasado y mantienen su estructura para tratar de dominar a través de este lado del balón.

Los Seahawks armaron una nueva verisón de la “Legion of Boom” el año pasado con grandes nombres como Leonard Williams, Ernest Jones IV, DeMarcus Lawrence, Devon Whiterspoon, entre otros que siguen en el equipo para causar estragos en las ofensivas rivales. Del otro lado del balón, la dupla de Sam Darnold y Jaxon Smith-Njigba podría volver a ser una de las mancuernas más productivas en el juego aéreo.

Por su parte, los ‘Pats’ han hecho un esfuerzo en la temporada baja por darle más armas a Drake Maye y ser nuvos contendientes al título. AJ Brown y Romeo Doubs llegaron este año para reforzar la ofensiva y darle una mayor oportunidad a su joven quarterback de la que tuvo durante el partido del Super Bowl, donde sufrieron constantemente para avanzar.

Si los Patriots consiguen aprovechar sus nuevas contrataciones de receptores, podrían conseguir avanzar por aire. La visión y paciencia de Drake Maye para descifrar la defensiva serán fundamentales. En contra parte, la duda en los Seahawks es el juego terreste. El equipo perdió a su MVP del Super Bowl, Keneth Walker III y todavía tienen lesionado a Zach Charbonet, por lo que su acarreo de balón es una incógnita en este momento.