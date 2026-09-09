Matthew Brennan gana su quinta etapa en la Vuelta y el líder Mas se centra en la contrarreloj

Vuelta a Espana -Etapa 17. El ciclista británico Matthew Brennan se impuso en la decimoséptima etapa de La Vuelta a España, de 185 kilómetros de recorrido entre Dos Hermanas y Sevilla. (Javier Lizón/EFE)

Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) sigue sumando triunfos de etapa en la Vuelta a España, ya tiene cinco tras imponerse este miércoles en la etapa 17. El británico se impuso al embalaje por delante del belga Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el danés Magnus Cort (Uno-X Mobility), segundo y tercero respectivamente.

El joven Brennan no dio espacio a sus rivales en una jornada ondulada de 185 kilómetros, disputada entre el municipio de Dos Hermanas y la ciudad de Sevilla.

Enric Mas sigue un día más como líder de la clasificación general que no presentó cambios en los primeros puestos, el español (Movistar Team) sigue al mando por delante del austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) a 2:06 y el esloveno Primož Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 2:10.

“Llevo casi una semana esperando los tres días que quedan. Tenemos ganas. Estamos convencidos de que podemos hacer unos bonitos tres días”, manifestó más, luego que la Vuelta está entrando en sus últimos días de competencia.

Mas debe hacer una buena contrarreloj

Vuelta a España Etapa 17. El ciclista Enric Mas del Movistar Team en el podio con el maillot de líder de la clasificación general tras la decimoséptima etapa de La Vuelta a España. (Javier Lizón/EFE)

El jueves durante la etapa 18 se correrá la prueba contrarreloj, y Mas habló de cómo la enfrentará. “No es preocupación, pero sí que es un poco de interrogante cómo me va a salir la crono. Al final más que mirar a los otros, nosotros tenemos que hacer una buena crono y esperar que así sea”.

La gran contrarreloj individual de esta Vuelta a España 2026 será sobre un trazado de 32 kilómetros prácticamente llanos entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Se trata de un recorrido perfecto para que los velocistas logren abrir diferencias significativas a través de sus largas rectas, acondicionados también por el viento como factor clave.

Clasificación general de la Vuelta A España 2026

1. Enric Mas (Movistar Team) – 60h 09′ 44′'

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – +02′ 06′'

3. Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) – +02′10″

4. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) – 04′24″

5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) – +05′44″

6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) – +06′14″

7. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – +06′49″

8. Cristián Rodríguez (XDS Astana Team) – +07′01″

9. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) – +07′19″

10. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) – +08′55″