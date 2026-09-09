¿Qué equipos jugarán el Super Bowl de la NFL en 2027? Fans especulan con nueva teoría de ‘filtración’

NFL Teoría indica que el póster de arranque de temporada predice los resultados de la final. (@NFL)

Una teoría conspirativa sobre la NFL ha circulado en redes sociales. Según esta, el póster oficial para el arranque de la temporada muestra quiénes serán los equipos que lleguen disputen el trofeo Vince Lombardi.

¿En qué consiste teoría conspirativa del póster de NFL?

La teoría que ha circulado en redes se remonta al inicio de temporada del año pasado. La liga publicó en sus redes un póster donde se veía a todos los quarterbacks caminando hacia el Levi’s Stadium, donde se jugó el Supertazón de este año. Por delante del resto de los jugadores, se encontraba Sam Darnold, de los Seahawks, y Drake Maye, de los Patriots. Ambos terminaron por enfrentarse en la edición LX del partido final de fútbol americano.

Este año la liga publicó un póster similar de los quaterbacks caminando al SoFi Stadium, salvo que ahora está Trevor Lawrence de los Jacksonville Jaguars y Dak Prescott de los Dallas Cowboys al frente, por lo que los fanáticos ya especulan que estos serán los dos equipos que disputarán el título. Algunos dicen que no es Dak Prescott sino Saquon Barkley quien se encuentra hasta adelante junto a Lawrence, por lo que especulan los Philadelphia Eagles también se encuentran en la contención por el título.

The journey to the Lombardi starts today 👀 pic.twitter.com/AAUDQFDi3l — NFL (@NFL) September 9, 2026

Algo similar sucedió con la supuesta teoría de los colores, según la cual el logo diseñado para la siguiente edición del Super Bowl refleja los colores de los dos equipos que participarán en él. Algunos fanáticos tienen la idea de que el juego sigue un “guion”, similar a lo que sucede en la lucha libre, y que los resultados se conocen de antemano.

La temporada de la NFL arranca hoy con la revancha entre los dos equipos que disputaron el Super Bowl este año, Nueva Inglaterra y Seattle, a las 18:20 horas del centro de México. Puedes sintonizar el partido a través de ESPN o Disney+.