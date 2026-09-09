Carlos Alcaraz dice adiós a Nueva York, eliminado por Shelton del Abierto de EU

US Open - Day 10 El español Carlos Alcaraz se despide del público neoyorkino después de un gran partido ante el local Ben Shelton en los cuartos de final del último Grand Slam de la temporada. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

El español Carlos Alcaraz fue eliminado la madrugada de este miércoles del Abierto de Estados Unidos ante el estadounidense Ben Shelton, en los cuartos de final en su regreso a las pistas tras casi cinco meses de baja por lesión.

Shelton derrotó a Alcaraz por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) en un partido épico que duró 4 horas y 28 minutos y que terminó pasadas las 03.30 de la mañana en Nueva York.

Shelton se enfrentará este jueves a su compatriota Frances Tiafoe (12 del mundo) en las semifinales, quien eliminó a Alex Michelsen con remontada y en cinco sets por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(7) en 4 horas y 39 minutos.

Tras su eliminación Alcaraz dijo: “Me voy de la pista contento. Me voy con una sonrisa, sano, y esto es lo que necesitaba”, aseguró el murciano a periodistas en plena madrugada de Nueva York, luego de enfrentar a un rival al que definió como “una bestia físicamente”.

“Nos vamos contentos, con la cabeza bien arriba. Hemos peleado, hemos llevado al límite a un jugador que viene jugando a un nivel altísimo esta temporada. Obviamente queríamos ganar, seguir en el torneo, pero lo más importante era sal ir con partidos jugados, con ritmo alto y, sobre todo, sanos”, insistió Alcaraz.

ir con partidos jugados, con ritmo alto y, sobre todo, sanos”, insistió Alcaraz. El murciano, campeón en Nueva York en 2025, también dijo irse, “con ganas de volver a casa, entrenar y competir, que hay torneos muy importantes a la vuelta de la esquina”.

Ya extrañaba, “las batallas, intentar pasar por encima del rival, cuando las cosas no van bien buscar las soluciones. Y hoy ha pasado un poco de todo y con eso nos quedamos, porque lo hemos echado de menos”, remató.

Una “guerra” contra Alcaraz: Shelton

US Open. El estadounidense Ben Shelton celebra su victoria sobre Alcaraz, el favorito al trono del US Open. (EFE)

Ben Shelton definió su partido contra Alcaraz como “una guerra” y que ha sido el partido que más ha disfrutado en su carrera.

“Sí, estoy cansado. Ha sido una guerra, un partido épico, muy físico”, expresó el estadounidense. “Carlos es uno de los grandes campeones de nuestro deporte ya con sólo 23 años. Siempre es divertido enfrentarse a él. A veces es ridículo lo que consigue hacer en la pista. Pero sí, ha sido el partido que más he disfrutado en mi carrera, sin duda”.

Shelton destacó su capacidad para “aguantar en los intercambios” con el español como una de las claves de su victoria. “Resté muy bien. Creo que fui inteligente a la hora de afrontar mis juegos al resto. Le hice jugar mucho y creo que supe aprovechar sus errores”, explicó.

Shelton se enfrentará a su compatriota Frances Tiafoe por un lugar en la final del último Grand Slam del año, uno de los dos tratará de acabar con la sequía local en Nueva York que dura desde la victoria de Andy Roddick en 2003.