Guillermo Martínez Ayala ¿'Memote’ Martínez jugará en Tigres? Este es el único obstáculo que lo impide, según Víctor Manuel Vucetich (Cuartoscuro)

El mercado de pases de la Liga MX concluirá este miércoles 9 de septiembre a las 23:59 horas para el registro de jugadores del medio local.

Mientras la directiva de Tigres concretó la incorporación del delantero uruguayo Emiliano Gómez, quien deja a La Franja del Puebla tras dos años en la institución, las negociaciones por otro de sus objetivos prioritarios se han estancado en las últimas horas.

Se trata del atacante de Pumas, Guillermo “Memote” Martínez. Ante la incertidumbre sobre su fichaje, el director técnico de Tigres, Víctor Manuel Vucetich, abordó la situación en conferencia de prensa y detalló las dificultades que han impedido concretar la integración del delantero al Club Tigres de la UANL.

¿Por qué Guillermo “Memote” Martínez no se ha incorporado a Tigres?

El director técnico de Tigres dejó en claro que se ha mantenido en comunicación constante con el delantero y confirmó que el jugador ha expresado un firme interés por integrarse al club felino.

Sin embargo, Vucetich señaló a la directiva de Pumas como el principal obstáculo para concretar la transferencia del jugador.

De acuerdo con las declaraciones del entrenador, el impedimento recae por completo en la institución de la Universidad Nacional, que se ha negado a dejar salir al futbolista.

Vucetich enfatizó que la traba no proviene ni del cuerpo técnico de Tigres ni del propio Memote, quien ha mostrado disposición para la mudanza, sino de la postura del club capitalino de no desprenderse de él.

Pese al interés manifestado por los regiomontanos, la directiva auriazul no ha mostrado intención de vender al jugador e incluso le ha presentado una oferta formal para renovar su contrato, el cual vence a finales de este año.